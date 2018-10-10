В правительстве Мэй подсчитали потери Британии в случае жесткого Brexit

По словам министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда, входящего в правительство Терезы Мэй, если на переговорах по Brexit Лондон не сможет договориться о заключении торговой сделки с ЕС, то Соединенному Королевству якобы придется заплатить за выход из Евросоюза до 47,5 млрд долларов отступных.

По данным The Daily Telegraph, глава минфина Британии на заседании кабмина заявил, что выход из ЕС без заключения торговой сделки позволит Соединенному Королевству сэкономить лишь от 3 до 9 млрд фунтов (от 4 до 11,9 млрд долларов), передает ТАСС.

При этом один из участников заседания, ссылаясь на Хаммонда, выразил уверенность, что в международном арбитраже Лондону вряд ли удастся выиграть дело, если Британия решит выйти из ЕС без сделки. В этом случае, по его мнению, Лондону якобы все равно придется заплатить ЕС от 30 до 36 млрд фунтов (40 – 47,5 млрд долларов).

Накануне в Совете ЕС призвали не рассчитывать на чудо по заключению сделки о Brexit.