В ЕС не рассчитывают на чудо в сделке по Brexit

Великобритания и Евросоюз не достигнут соглашения по Brexit на саммите ЕС 17 октября, сообщил источник в Совете ЕС.

«Компромисса в среду мы не ждем, чудо вряд ли случится», – сказал источник ТАСС.

Однако сделка еще возможна: по словам источника, переговоры продолжатся после саммита.



В понедельник глава британского МИД Джереми Хант по прибытии на заседание министров иностранных дел 28 стран ЕС в Люксембурге говорил, что между Евросоюзом и Великобританией остались разногласия на переговорах по Brexit.

В воскресенье главный переговорщик от Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявлял, что некоторые важные вопросы по отделению Британии от ЕС решить пока не удалось – в частности, речь шла об ирландской границе – ЕС против создания там полноценной границы.