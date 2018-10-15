Британия заявила о разногласиях с ЕС по Brexit

Между Евросоюзом и Великобританией остались разногласия на переговорах по Brexit, несмотря на необходимость достижения соглашения к 17 октября, заявил глава британского МИД Джереми Хант по прибытии на заседание министров иностранных дел 28 стран ЕС в Люксембурге.

«Еще остаются разные вопросы, которые надо разрешить, преодолеть», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что достижение соглашения возможно, но пока никто не знает, когда это случится.

«На этой неделе или на следующей – никто не знает», – отметил Хант.

Вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени в свою очередь заявил, что соглашение можно достичь, но позже, чем ожидалось.

«Очевидно, это займет больше времени, чем многие думают», – сказал он, выразив разочарование тем, что воскресные переговоры между Брюсселем и Лондоном провалились.

«Думаю, все хотят видеть ясность на этой неделе. Время идет», – отметил Коувейни.

Одна из проблем, которая препятствует успешному завершению переговоров – режим контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из него в составе Великобритании Северной Ирландией.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас также выразил уверенность, что в конечном итоге соглашение будет достигнуто.

«Даже если время не терпит, еще можно достигнуть соглашения. Мы будем все делать для этого в ближайшие дни», – сказал он.

В свою очередь премьер-министры Польши и Чехии Матеуш Моравецкий и Андрей Бабиш заявили, что выступают против жесткого Brexit.

«В контексте Brexit у нас одинаковая позиция. Мы хотим сохранить компромисс», – сказал Моравецкий. Он заявил, что в Евросоюзе есть те, кто выступает за жесткий развод с Великобританией, однако Польша, по его словам, выступает «за золотую середину и выработку компромисса с особым вниманием к интересам поляков в Великобритании и польских предпринимателей».

Накануне источники сообщили, что Брюссель и Лондон достигли соглашения об основных параметрах выхода Великобритании из Евросоюза, однако позже главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что некоторые важные вопросы решить пока не удалось – в частности, речь шла об ирландской границе – ЕС против создания там полноценной границы.