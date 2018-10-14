В ЕС заявили о нерешенных вопросах с Британией по Brexit

Главный переговорщик от Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что некоторые важные вопросы по отделению Британии от ЕС решить пока не удалось.

«Сегодня мы встречались с [британским министром по вопросам Brexit] Домиником Раабом и командой переговорщиков Соединенного Королевства. Несмотря на интенсивные усилия, некоторые ключевые вопросы по-прежнему открыты», – написал Барнье в своем Twitter.

По его словам, одним из таких вопросов является договоренность по ирландской границе.

В воскресенье сообщалось, что Брюссель и Лондон достигли соглашения об основных параметрах выхода Великобритании из Евросоюза.

Глава Европейского совета Дональд Туск ранее заявлял, что ЕС не подпишет соглашение о выходе Британии из организации без договоренности по ирландской границе.

Отметим, ЕС выступает против создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit. Предполагалось, что если в ходе предварительных переговоров по этому вопросу не будет найдено конкретных решений, то будет создана общая зона регулирования, включающая ЕС и Северную Ирландию.