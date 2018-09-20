Туск назвал главное условие подписания соглашения по Brexit

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НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп ужесточил соблюдение санкций против России
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Как удар Китая по американскому газу скажется на России
Почему в Приморье отменили результаты выборов
Кто стоит за межнациональным конфликтом в Кабардино-Балкарии
Украина встала на путь тотального геноцида русского языка
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Как с помощью лопаты радикально улучшить имидж России
Михаил Ковалев, политический аналитик
Представим, что в России внезапно озаботились интенсивным выращиванием лесов, чтобы охладить планету и вообще дать планете больше чистого воздуха. И именно этот благородный порыв претендует на новый позитивный имидж России. Подробности...
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Бабченко поставит новые рекорды подлости
Андрей Бабицкий, журналист
Вы, я думаю, уверены, что после «Зимней вишни» все возможные и невозможные высоты подлости покорились неугомонному киевскому альпинисту. А вот и нет. Некрофаг сумел-таки пополнить свою вызывающую дрожь коллекцию. Подробности...
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Три дальневосточных мифа, управляющие социальным поведением
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Дальний Восток – территория крайне специфичная, отказ в доверии условной «Москве» происходит тут мгновенно, как проявление герпеса у человека с ослабленным иммунитетом под дождем/сквозняком. А местная элита является носителем тех же стереотипов и мифов, что бытуют в массовом сознании региона. Подробности...
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Путин пострелял из снайперской винтовки
Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была пораженаПодробности...
Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки
Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водкиПодробности...
В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
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