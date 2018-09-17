ЕК занялась подготовкой экстренных мер на случай «жесткого» Brexit

Еврокомиссия (ЕК) уже несколько месяцев прорабатывает пакет экстренных законов в области регулирования финансовых рынков на случай, если переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС закончатся провалом, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Источники издания в Брюсселе утверждают, что разработка «чрезвычайного законодательства» связана с тем, что существенного продвижения на переговорах по Brexit достигнуть не удалось, передает ТАСС.

Издание уточняет, что в случае срыва переговоров в экономике, прежде всего в том, что касается заключения финансовых сделок между гражданами стран – членов ЕС и британцами, по сути возникнет правовой вакуум.

По этой причине ЕК придется пересмотреть все важные директивы, касающиеся финансовой сферы, в том числе торговли ценными бумагами, деятельности инвестиционных фондов, и другие.

Цель ЕК – создать правовую безопасность для компаний и граждан ЕС, которые ведут активный бизнес с Великобританией или в Соединенном Королевстве, говорится в статье.

В ЕС обсуждается возможность проведения в середине ноября внеочередного саммита, посвященного проблеме выхода Соединенного Королевства из сообщества.

Накануне Германия и Австрия призвали не допустить жесткого Brexit.