Германия и Австрия призвали не допустить жесткого Brexit

Канцлер Австрии Себастьян Курц перед встречей с коллегой из Германии Ангелой Меркель в Берлине заявил об общей позиции двух стран по выходу Великобритании из ЕС, призвав не допустить жесткого Brexit.

По словам канцлера Австрии, процесс выхода Великобритании из ЕС должен быть контролируемым и завершиться полноценной сделкой между Лондоном и Брюсселем, передает ТАСС.

Меркель призвала включить эту тему в повестку неформального саммита ЕС на следующей неделе.

Напомним, в июле экс-глава МИД Британии Борис Джонсон обвинил премьера страны Терезу Мэй в намерении сделать Соединенное Королевство «вассальным государством» Евросоюза после Brexit. В ответ Мэй отправила Джонсона в отставку.

После этого Лондон пригрозил Брюсселю выходом из ЕС без сделки.