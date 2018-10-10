Британия и ЕС достигли соглашения по Brexit

Брюссель и Лондон достигли соглашения об основных параметрах выхода Великобритании из Евросоюза, сообщают источники.

«Все основные разногласия сняты, переговорщики достигли принципиального соглашения», – сказал дипломатический источник в ЕС, передает ТАСС.

Ранее СМИ писали, что глава британского правительства Тереза Мэй собирается сделать уступку ЕС, проведя Brexit без немедленного выхода Великобритании из таможенного союза.

В сентябре Мэй заявила, что переговоры с ЕС по Brexit зашли в тупик.