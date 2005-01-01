Мэй: Переговоры с ЕС по Brexit зашли в тупик

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала об отсутствии прогресса в переговорах Лондона с ЕС по Brexit.

«Мы находимся в тупике. На нынешнем позднем этапе переговоров недопустимо просто отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений», – сказала Мэй, передает ТАСС.

По ее словам, Британия «должна услышать ответ ЕС» на вопросы о том, какие есть камни преткновения в переговорах и «какие возможны альтернативы». «Пока этого не произойдет, мы не сможем достичь какого-либо прогресса», – пояснила премьер.

Мэй также назвала недопустимой позицию ЕС, при которой британские предложения по Brexit отвергаются без объяснений.

В четверг глава Европейского совета Дональд Туск назвал главное условие подписания соглашения с Лондоном по Brexit.