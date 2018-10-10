Мэй собралась пойти на новые уступки ЕС при Brexit

Взгляд
10 октября, среда  |  Последнее обновление — 06:57  |  vz.ru
Разделы

От нового закона Яровой выиграет иностранный производитель

Российская розница пугает дефицитом продуктовФото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС
Россию ждет дефицит продуктов на полках магазинов, если поправки Яровой вступят в силу, пугают ретейлеры. Сама Яровая назвала это обманом россиян. Может ли запрет на возврат производителю нереализованных продуктов вернуть Россию обратно в советское прошлое? И кому на самом деле окажется выгоден этот закон? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным

Зачем-то Лукашенко понадобился позабытый лидер оранжевой революцииФото: president.gov.by
Забытый всеми Виктор Ющенко возвращается в политику, причем с неожиданного входа – через Минск. Его с помпой при телекамерах принял Лукашенко, да еще и пожаловался Ющенко на «поток украинского оружия», которое якобы течет в Белоруссию через Россию. Конечно, ни один идиот не повезет оружие с Украины в Белоруссию через Россию, но Батьке надо было предъявить Москве хоть какую-то претензию. Зачем же? Подробности...
Перейти а раздел…

Кокорин и Мамаев попали под тяжкую статью

Полузащитник Павел Мамаев (слева) и нападающий Александр Кокорин, похоже, доигрались до судимостиФото: Виталий Тимкив/РИА Новости,
Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили, судя по всему, серию избиений граждан в центре Москвы. Жертвами нападений стали водитель известной телеведущей и федеральные чиновники. Теперь профессиональная карьера футболистов, привлекавшихся к играм за сборную, оказалась под большим вопросом. Более того, хулиганам грозит реальный срок по статье средней тяжести. Подробности...
Перейти а раздел…

Саудовского диссидента объявили жертвой «дипломатов-убийц»

Многие в Турции уверены в том, что опальный журналист казнен прямо в здании саудовского консульстваФото: Murad Sezer/Reuters
Вокруг Эр-Рияда возник скандал, который потребовал личного вмешательства Трампа и Эрдогана. Опальный саудовский журналист зашел за справкой в консульство королевства в Стамбуле и пропал. Арабская пресса трубит об убийстве. Под подозрением саудовские дипломаты. Возможно, диссидент жив и «посольской почтой» отправлен на родину. Часто ли страны используют свои дипмиссии для спецопераций? Подробности...
Перейти а раздел…

Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
Перейти а раздел…

Ради какой идеи можно вытирать ноги о живых людей

Юрий Грымов,
Моральный кодекс строителя коммунизма мы благополучно отправили на свалку – туда ему и дорога. Но почему сегодня нашему обществу проще всего существовать в рамках воровских «понятий»? И почему мы так изменились – так быстро? Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Не верьте лжецам, которые пытаются добиться крови

Павел Данилин, политолог
Больше всего меня порадовала аргументация ингушской оппозиции о том, что Чечне отдали земли ингушей, богатые нефтью. Это для тех, кто понимает, очень и очень забавный аргумент. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Мамаев и Кокорин – аппендиксы отечественного спорта

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Ни о каком большом футболе речи идти не должно. Комментаторы теперь будут говорить: посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил. Так, что ли? Это нормально? Это уголовщина. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как сильно Россия зависит от доллара

    Как стать губернатором в России

    Обсуждение: 5 комментариев

    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...

      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Мэй собралась пойти на новые уступки ЕС при Brexit
          Жители Минвод опубликовали видео встречи с ПутинымТрамп выразил желание назначить свою дочь постпредом США при ООНПутину предложат перенести столицу Дальнего ВостокаСтало известно о сходке воров в законе для передела ДНР
          Новак пообещал реализацию «Северного потока – 2» даже под санкциями СШАКокорин и Мамаев не явились на допрос100 долларов за баррель России больше не нужныМонсон рассказал, что сделали бы с Кокориным и Мамаевым в США
          Журналисты показали видео из квартиры, где прописан «Петров-Мишкин»Гражданская жена и сын Кокорина оказались в больницеВ Киеве собрались снести памятник СуворовуФигуристка Медведева ответила на обвинение Тутберидзе

          Главная тема


          Есть ли у Ингушетии и Чечни повод для спора

          национальный интерес


          Появились данные о прибытии в Ливию российских «элитных десантных подразделений»

          боец без правил


          Макгрегору временно запретили участие в боях

          «формальный подход»


          Проживший в России 20 лет бразилец-старовер оказался под угрозой депортации

          Видео

          смена вех


          Зачем нужна революция в подготовке военных летчиков

          цены на нефть


          100 долларов за баррель России больше не нужны

          «русские идут!»


          Британцы показывают запредельную наглость в своих оценках России

          братские отношения


          Россия и Белоруссия начинают ожесточенную борьбу за нефть

          раскол православия


          Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

          «плевок в лицо»


          Сергей Худиев: Украинский национализм существует для того, чтобы мучить людей ради сомнительного идеала

          «русский борец Хабиб»


          Лев Пирогов: Если мы не понимаем сходу, кто свой, а кто чужой, значит, мы опупели

          «волна популизма»


          Дмитрий Дробницкий: В Южной Америке произошел очень серьезный политический сдвиг

          на ваш взгляд


          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?

          Мэй собралась пойти на новые уступки ЕС при Brexit

             10 октября 2018, 06:35
          Фото: Andrew Parsons/Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Глава британского правительства Тереза Мэй собирается сделать уступку ЕС, проведя Brexit без немедленного выхода Великобритании из таможенного союза, сообщают СМИ.

          Мэй собирается сообщить о том, что хочет временно сохранить Великобританию в таможенном союзе, на заседании кабмина страны во вторник. А в Брюсселе на евросаммите она планирует изложить властям ЕС суть компромисса по решению пограничной проблемы в Ирландии, передает ТАСС со ссылкой на Times.

          Издание указывает, что некоторые ключевые министры – глава МИД Джереми Хант, глава МВД Саджид Джавид, министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув – могут перестат поддерживать Мэй и не согласятся на новые уступки ЕС.

          Как пишет газета, эти министры выступят за Brexit по «канадскому варианту», предлагающему ориентироваться на пример соглашения между ЕС и Канадой. «Канадский вариант» Brexit подразумевает свободу Лондона в вопросах внутренней и торговой политики, а в области миграции – отказ от свободного перемещения рабочей силы.

          Times пишет что экс-министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил Консервативной партии, что кабинет Мэй пытается заставить парламентариев выбирать только между ее планом Brexit (так называемый план Чекерса) и выходом из ЕС без сделки. По словам Дэвиса, «план Чекерса» грозит парламентариям тем, что британцы их не переизберут на следующий срок.

          ITV News со ссылкой на источники сообщает, что Лондон добился прогресса в переговорах с ЕС по вопросу ирландской границы. Прогресс достигнут на пути к системе, в которой не будет «таможенных проверок между Северной Ирландией и Республикой Ирландия». При этом товары между основной частью Великобритании и Северной Ирландией будут подвергаться минимуму проверок, передает РИА «Новости».

          В сентября Мэй заявила, что переговоры с ЕС по Brexit зашли в тупик.

          Хант заявлял, что Евросоюз, препятствуя выходу стран из своего состава, уподобляется Советскому Союзу.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............