Мэй собралась пойти на новые уступки ЕС при Brexit

Глава британского правительства Тереза Мэй собирается сделать уступку ЕС, проведя Brexit без немедленного выхода Великобритании из таможенного союза, сообщают СМИ.

Мэй собирается сообщить о том, что хочет временно сохранить Великобританию в таможенном союзе, на заседании кабмина страны во вторник. А в Брюсселе на евросаммите она планирует изложить властям ЕС суть компромисса по решению пограничной проблемы в Ирландии, передает ТАСС со ссылкой на Times.

Издание указывает, что некоторые ключевые министры – глава МИД Джереми Хант, глава МВД Саджид Джавид, министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув – могут перестат поддерживать Мэй и не согласятся на новые уступки ЕС.

Как пишет газета, эти министры выступят за Brexit по «канадскому варианту», предлагающему ориентироваться на пример соглашения между ЕС и Канадой. «Канадский вариант» Brexit подразумевает свободу Лондона в вопросах внутренней и торговой политики, а в области миграции – отказ от свободного перемещения рабочей силы.

Times пишет что экс-министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил Консервативной партии, что кабинет Мэй пытается заставить парламентариев выбирать только между ее планом Brexit (так называемый план Чекерса) и выходом из ЕС без сделки. По словам Дэвиса, «план Чекерса» грозит парламентариям тем, что британцы их не переизберут на следующий срок.

ITV News со ссылкой на источники сообщает, что Лондон добился прогресса в переговорах с ЕС по вопросу ирландской границы. Прогресс достигнут на пути к системе, в которой не будет «таможенных проверок между Северной Ирландией и Республикой Ирландия». При этом товары между основной частью Великобритании и Северной Ирландией будут подвергаться минимуму проверок, передает РИА «Новости».

В сентября Мэй заявила, что переговоры с ЕС по Brexit зашли в тупик.