Глава МИД Британии увидел сходство ЕС с СССР

Европейский союз, препятствуя выходу стран из своего состава, уподобляется Советскому Союзу, заявил глава британского МИД Джереми Хант, выступая на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме.

«Что случилось с верой в европейскую мечту и ее идеалами? ЕС был создан для того, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз никому не давал его покинуть», – сказал Хант, уточнив, что обращается к политикам в Брюсселе, передает ТАСС.

Хант сказал, что «урок истории ясен»: если Евросоюз превратится из «клуба» в «тюрьму», то стремление его покинуть будет только расти. «Мы (Британия – прим. ВЗГЛЯД) не будем единственным узником, который захочет бежать из плена», – сказал он.

По его словам, «пытаясь наказать Британию», ЕС борется со следствием, а не с причиной Brexit. Он пояснил, что причиной выхода Лондона из Евросоюза стала неспособность европейских элит, в том числе и британской, справиться с вызовами, которые стоят перед сообществом в сфере миграционной политики.

«Никогда не принимайте британскую вежливость за слабость, потому что, если вы зажмете в угол такую страну, как Британия, мы не сдадимся, а будем драться», – добавил Хант.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о тупике в переговорах Лондона с ЕС по Brexit.