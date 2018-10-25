Епархии на Украине заявили о поддержке канонической УПЦ

Духовенство Запорожской, Днепропетровской, Криворожской и Каменской епархий УПЦ выразило митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию поддержку и преданность.

Запорожская епархия обратились к митрополиту с открытым письмом, говорится в сообщении епархии.

В письме указано, что УПЦ переживает непростой период своей истории. Речь идет о «неканоническом вторжении» на территорию УПЦ и беспрецедентном попрании Константинопольским патриархатом «прав самоуправления и независимости, дарованных в 1990 году».

«Все это сопровождается признанием раскольничьих организаций, резким ускорением процессов по созданию параллельной церковной структуры на Украине при поддержке политиков», – говорится в письме.

Духовенство заявляет, что не признает принятые Синодом Константинопольской Церкви решения, и выражает митрополиту «поддержку и сыновнее послушание».

Духовенство Днепропетровской, Криворожской и Каменской епархий также засвидетельствовало верность канонической УПЦ во главе с ее предстоятелем митрополитом Онуфрием, сообщает Днепропетровская епархия.

«Наша Украинская Православная Церковь с 1992 года является полностью независимой в управлении. Она была и остается единственной канонической православной церковью в Украине», – заявил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

Он отметил, что патриарх Варфоломей нарушил церковные каноны и сам стал на путь раскола. По его словам, ни один священнослужитель епархии не выразил желание изменить свой статус и перейти к раскольникам.

Ранее Русская православная церковь объявила Константинопольского патриарха Варфоломея в раскольничестве и заявила, что он больше не может считаться духовным лидером мирового православия.

На прошлой неделе два храма УПЦ МП обратились в Верховный суд Украины с просьбой признать незаконным решение Верховной рады о поддержке обращения президента Петра Порошенко с просьбой о томосе об автокефалии УПЦ.

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