Два храма УПЦ МП подали в суд на Раду за поддержку автокефалии

Два храма Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата обратились в Верховный суд Украины с просьбой признать незаконным решение Верховной рады о поддержке обращения президента Петра Порошенко с просьбой о томосе об автокефалии УПЦ.

В частности, в кассационный административный суд поступила жалоба от религиозной общины при храме Святителя Николая Бердянского епархии города Бердянска Запорожской области. Истец просит признать незаконным и отменить постановление Рады о поддержке издания томоса Константинопольского патриархата об автокефалии УПЦ. Верховный суд возбудил дело и постановил рассмотреть его в упрощенном порядке, то есть без вызова сторон и в течение 60 дней, до 9 декабря.

Подобное же решение суд вынес по иску Городницкого Свято-Георгиевского мужского ставропигиального монастыря Житомирской епархии УПЦ МП, передает ТАСС.

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