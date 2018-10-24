В РПЦ призвали поставить «заслон» анонимности в Сети

Пора законодательно поставить заслон анонимности в интернете, заявил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, говоря о трагедии в Керчи.

На IV международном форуме «Религия и мир» митрополит отметил, что устроивший стрельбу в керченском колледже студент Владислав Росляков «подхватил бациллу человеконенавистничества» в интернете, передает АГН «Москва».

«Тут на форуме представитель Госдумы сказал: дайте нам наказы. Есть наказ. Наверное, настало время поставить заслон анонимному присутствию на поле интернета», – сказал он.

Он предположил, что из-за этих слов церковников будут обвинять в торможении развития общества, но РПЦ выступает за сохранение жизни человека. «Чтобы мы не стали управляемой массой и не уничтожили друг друга», – уточнил он.

Митрополит считает, что благодаря цифровым технологиям происходит «размывание внутреннего состояния человека», передает РИА «Новости».

По его мнению, трагедия в Керчи связана как с духовным падением человека, так и с беспределом в интернете.

«Учитывая все, что происходит в мире через интернет, в интернете, надо законодательно обратить внимание на то, как оградить общество, особенно молодое поколение, от той беды, которая может случиться, наподобие как в Керчи», – сказал он.

Ранее Лига безопасного интернета сообщала, что случаи демонстративного насилия в образовательных учреждениях являются результатом «безответственности и равнодушия администрации и руководства социальных сетей».

Президент России Владимир Путин заявлял, что трагедия в Керчи стала результатом глобализации.

Напомним, ранее Министерство просвещения предложило внести изменения в законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О рекламе».

В минувшую среду произошла трагедия в Керченском политехническом колледже: 22-летний студент учебного заведения Владислав Росляков взорвал там бомбу и расстрелял учеников.