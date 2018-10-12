Эксперты увидели вину администрации соцсетей в случаях «скулшутинга»

Случаи демонстративного насилия в образовательных учреждениях, совершенные участниками групп в соцсетях, посвященных «скулшутингу», являются результатом «безответственности и равнодушия администрации и руководства социальных сетей», отмечается в поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД пресс-релизе Лиги безопасного интернета.

По мнению представителей Лиги, число подростков, вовлеченных в деятельность деструктивных сообществ в социальных сетях, достигает 5 млн человек.

«После произошедшей в Керченском политехническом колледже трагедии стало очевидно, что набор инструментов по выявлению и пресечению подобного рода групп и одиночек, планирующих совершение преступлений в образовательных учреждениях, не позволяет защитить детей», – говорится в поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД пресс-релизе Лиги.

«В настоящее время социальные сети не несут никакой ответственности за то, что позволяют размещать на своих площадках запрещенную информацию. Учитывая то, что пользователи соцсетей – это примерно 80% пользователей интернета в России, такое положение вещей представляется безрассудным», – отметила член Попечительского совета Лиги безопасного интернета Елена Мильская.

В Лиге уверены, что случаи демонстративного насилия в образовательных учреждениях, совершенные участниками групп в социальных сетях, посвященных «скулшутингу», – это результат «безответственности и равнодушия администрации и руководства социальных сетей».

Представители Лиги считают, что для эффективной защиты детей в Интернете система блокировки запрещенной информации должна быть дополнена нормами, предусматривающими административную ответственность организаторов распространения информации за неприменение организационных и технических мер, направленных на выявление и прекращение распространения запрещенной информации.

«Мы предлагаем внести изменения в Закон об информации и Кодекс об административных правонарушениях и установить для организаторов распространения информации (информационных посредников) штрафы в зависимости от оборота компании по аналогии со штрафами за нарушение антимонопольного законодательства», – пояснила Мильская.

Эксперты Лиги также ссылаются на зарубежный опыт. «За последние два года в странах Европейского союза внедрена модель ответственности информационных посредников, среди которых есть Google, Facebook, YouTube и других. В Германии социальные сети должны самостоятельно анализировать содержание информации и при обнаружении оперативно удалять. За неудаление запрещенной информации, размещенной пользователями, предусмотрен штраф в размере до 50 млн евро», – говорится в пресс-релизе.

В то же время представитель Общественной палаты Елена Цунаева, комментируя для газеты ВЗГЛЯД инициативу Минпросвещения защитить детей от побуждающей к насилию информации, считает, что одними ограничительными мерами обойтись невозможно.

«Сколько ни запрещай, всегда можно найти лазейку, запретный плод сладок. Не думаю, что запреты остановят тех ребят, которые захотят что-то натворить, как это произошло в Керчи», – считает Цунаева.

«Нужны комплексные меры: работа с детьми, с родителями, если вдруг мы замечаем, что они не так близки с ребятами, как это бывает в семье, ведь у каждого есть индивидуальная история», – отметила Цунаева.

Напомним, ранее Министерство просвещения предложило внести изменения в законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О рекламе».

В минувшую среду произошла трагедия в Керченском политехническом колледже: 22-летний студент учебного заведения Владислав Росляков взорвал там бомбу и расстрелял учеников.