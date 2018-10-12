В Общественной палате оценили идею защиты детей от пагубной информации

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22 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:03  |  vz.ru
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Рублю предлагают повторить историю американского доллара

Российскому рублю предложили завоевать мир путем возврата к золотому стандартуФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
России вместе с ЕАЭС стоит прекратить стесняться. Им надо создать свою Бреттон-Вудскую систему. Если рубль обеспечить золотом в это смутное время, то с ним станут считаться на мировой арене. Такое предложение сделал глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. Стоит ли России рассмотреть такую возможность? Подробности...
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Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США

Договор больше не сможет сдерживать ракетные амбиции СШАФото: Barratts/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москве встретили вопросом в духе «вы что творите?». Решение Вашингтона выйти из договора по РСМД назвали «катастрофой» даже в Берлине. Зачем Белому дому понадобилось разрывать важнейшее соглашение с Россией именно сейчас? И можно ли ждать новой сделки, о которой упомянул Трамп?  Подробности...
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Какими именами лучше всего наградить аэропорты России

Проект только начался, но уже понятно, что великих людей в России очень многоФото: Артем Геодакян/ТАСС
В понедельник стартовал второй этап проекта «Великие имена России», в рамках которого выбирают людей, чье имя достоин носить один из аэропортов России. Расширенные списки имен уже выбраны, осталось утвердить финальные варианты. Эксперты предположили, по какому принципу можно было бы делать такой отбор. Подробности...
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Прибалты рвутся в Крым, несмотря на угрозу тюрьмы

Жители бывших советских прибалтийских республик тоже любят Крым, несмотря на санкцииФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Отдых в Крыму продолжает набирать популярность, и это затронуло даже некоторые страны Евросоюза. По крайней мере, в Прибалтике крайне активно борются с турфирмами, отправляющими желающих отдохнуть на российский курорт – в том числе с помощью уголовных дел. Однако в Крым тянутся не только прибалтийские туристы, но даже предприниматели. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Теперь у русских развязаны руки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американской делегации надо высказать всё, что мы думаем о «болтонианстве» — это обязательная часть «программы». Но в дальнейшем исходить из того, что на дворе 2018-й, а не 1987-й год. ДРСМД де-факто давно мертв. Подробности...
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Как сделать человека из животного

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
До Швондера никто не задумался, что Шарику нужны имя и фамилия. Именно Швондер вручает ему переписку Энгельса с Каутским, и пренебрежение к этому тексту со стороны интеллигентов вряд ли оправдано. Подробности...
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Чем отвратительна травля в отношении сектантов

Сергей Худиев, публицист, богослов
К культу «Свидетелей Иеговы» можно высказывать различные претензии. И богословие у них еретическое, и манипуляция адептами налицо. Вот только в склонности к вооруженному насилию «свидетелей» обвинять нечестно. Подробности...
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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        • Упал

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          В Общественной палате оценили идею защиты детей от пагубной информации

             22 октября 2018, 13:10
          Фото: id Software
          Bethesda Softwork
          Текст: Виктория Федотова

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          «Сколько ни запрещай, всегда можно найти лазейку, запретный плод сладок. Не думаю, что запреты остановят тех ребят, которые захотят что-то натворить, как это произошло в Керчи», – прокомментировала газете ВЗГЛЯД представитель Общественной палаты Елена Цунаева инициативу Минпросвещения защитить детей от побуждающей к насилию информации.

          Председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты Елена Цунаева заявила газете ВЗГЛЯД, что, по ее мнению, одними ограничительными мерами обойтись невозможно:

          «Мы прекрасно понимаем: сколько ни запрещай, всегда можно найти лазейку, запретный плод сладок. Не думаю, что эти запреты остановят тех ребят, которые захотят что-то натворить, как это произошло в Керчи. Нужны комплексные меры: работа с детьми, с родителями, если вдруг мы замечаем, что они не так близки с ребятами, как это бывает в семье, ведь у каждого есть индивидуальная история», – отметила Цунаева.

          По словам представителя Общественной палаты, профилактическая работа ведется, но в большей части в средних общеобразовательных учреждениях.

          «Министерство просвещения и сейчас, и когда оно было министерством образования, много делает для того, чтобы в школы вернулась воспитательная работа. Есть в этом успехи, например, создание Всероссийского движения школьников. Но сейчас много говорится о том, что в школы надо вернуть психологов, на мой взгляд, это правильная мера.

          Надо обратить внимание на другие образовательные учреждения, в частности, колледжи, у которых не всегда есть возможность не только содержать современные системы охраны, но и наладить работу с ребятами: считается, что в 18 лет уже поздно воспитывать. Но в таком переломном возрасте нужна поддержка взрослых, которые смогли бы увидеть, остановить и поддержать», – подытожил эксперт.

          По мнению первого заместителя председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, сам посыл для обсуждения верный, но методы реализации вызывают вопросы:

          «Российские соцсети должны объединиться в некую саморегулируемую организацию, пойти по пути западных коллег и самостоятельно вычищать и модерировать экстремистский и противоправный контент, как и любой другой контент, способный разжигать страсти, и вовлекать подростков в колумбайн-сообщества», – заявил Малькевич, уточнив, в соцсетях подобные паблики героизируют и продвигают экстремизм.

          «У нас получаются странные крайности: с одной стороны, мы бьемся против лайков и репостов, за декриминализацию 282-й статьи, а с другой – пачками возникают запреты, которые формулируются расплывчато, трактуются крайне широко. Если бы сотрудники «ВКонтакте» и «Одноклассники» наняли сотню модераторов, которые  все вычищали бы, не было бы предмета для обсуждения, и трагедии в Керчи не было бы, а теперь мы видим сломанные судьбы. Все это надо вымарывать», – считает представитель Общественной палаты.

          Малькевич уточнил, что Общественная палата при участии Министерства просвещения и Роскомнадзора планирует обсудить риски цифровизации для жизни подрастающего поколения. По его словам, межведомственная встреча была запланирована еще до трагедии в Керчи.

          Напомним, ранее Министерство просвещения предложило внести изменения в законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О рекламе».

          В минувшую среду произошла трагедия в Керченском политехническом колледже: 22-летний студент учебного заведения Владислав Росляков взорвал там бомбу и расстрелял учеников.


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