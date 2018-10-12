В Общественной палате оценили идею защиты детей от пагубной информации

«Сколько ни запрещай, всегда можно найти лазейку, запретный плод сладок. Не думаю, что запреты остановят тех ребят, которые захотят что-то натворить, как это произошло в Керчи», – прокомментировала газете ВЗГЛЯД представитель Общественной палаты Елена Цунаева инициативу Минпросвещения защитить детей от побуждающей к насилию информации.

Председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты Елена Цунаева заявила газете ВЗГЛЯД, что, по ее мнению, одними ограничительными мерами обойтись невозможно:

«Мы прекрасно понимаем: сколько ни запрещай, всегда можно найти лазейку, запретный плод сладок. Не думаю, что эти запреты остановят тех ребят, которые захотят что-то натворить, как это произошло в Керчи. Нужны комплексные меры: работа с детьми, с родителями, если вдруг мы замечаем, что они не так близки с ребятами, как это бывает в семье, ведь у каждого есть индивидуальная история», – отметила Цунаева.

По словам представителя Общественной палаты, профилактическая работа ведется, но в большей части в средних общеобразовательных учреждениях.

«Министерство просвещения и сейчас, и когда оно было министерством образования, много делает для того, чтобы в школы вернулась воспитательная работа. Есть в этом успехи, например, создание Всероссийского движения школьников. Но сейчас много говорится о том, что в школы надо вернуть психологов, на мой взгляд, это правильная мера.

Надо обратить внимание на другие образовательные учреждения, в частности, колледжи, у которых не всегда есть возможность не только содержать современные системы охраны, но и наладить работу с ребятами: считается, что в 18 лет уже поздно воспитывать. Но в таком переломном возрасте нужна поддержка взрослых, которые смогли бы увидеть, остановить и поддержать», – подытожил эксперт.

По мнению первого заместителя председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, сам посыл для обсуждения верный, но методы реализации вызывают вопросы:

«Российские соцсети должны объединиться в некую саморегулируемую организацию, пойти по пути западных коллег и самостоятельно вычищать и модерировать экстремистский и противоправный контент, как и любой другой контент, способный разжигать страсти, и вовлекать подростков в колумбайн-сообщества», – заявил Малькевич, уточнив, в соцсетях подобные паблики героизируют и продвигают экстремизм.

«У нас получаются странные крайности: с одной стороны, мы бьемся против лайков и репостов, за декриминализацию 282-й статьи, а с другой – пачками возникают запреты, которые формулируются расплывчато, трактуются крайне широко. Если бы сотрудники «ВКонтакте» и «Одноклассники» наняли сотню модераторов, которые все вычищали бы, не было бы предмета для обсуждения, и трагедии в Керчи не было бы, а теперь мы видим сломанные судьбы. Все это надо вымарывать», – считает представитель Общественной палаты.

Малькевич уточнил, что Общественная палата при участии Министерства просвещения и Роскомнадзора планирует обсудить риски цифровизации для жизни подрастающего поколения. По его словам, межведомственная встреча была запланирована еще до трагедии в Керчи.

Напомним, ранее Министерство просвещения предложило внести изменения в законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О рекламе».

В минувшую среду произошла трагедия в Керченском политехническом колледже: 22-летний студент учебного заведения Владислав Росляков взорвал там бомбу и расстрелял учеников.