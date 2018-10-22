Минпросвещения предложило защитить детей от побуждающей к насилию информации

Министерство просвещения России предложило внести изменения в законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О рекламе».

Подготовленный законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В нем предлагается защищать детей не только от информации «склоняющей или иным способом побуждающей» к самоубийству и причинению вреда себе, но и к причинению вреда «жизни и (или) здоровью иных лиц».

Напомним, в среду произошла трагедия в Керченском политехническом колледже – 22-летний студент учебного заведения Владислав Росляков взорвал там бомбу и устроил стрельбу.