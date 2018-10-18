Путин назвал трагедию в Керчи результатом глобализации

Президент России Владимир Путин заявил, что трагедия в Керчи стала результатом глобализации, напомнив, что подобные инциденты начались с трагических событий в американских школах.

«Это результат глобализации, как ни странно. В соцсетях и интернете целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в школах США. Молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают», – заявил президент, передает РИА «Новости».

По его словам, это значит, что власти в целом плохо реагируют на изменяющиеся условия в мире. «Не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода», – добавил Путин.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже. Жертвами трагедии стали 20 человек. Стрелок также покончил с собой.

Сообщалось, что на страницах в социальных сетях, которые приписывают Рослякову, были панковские, анархистские посты, а также посты, подражающие организаторам массового убийства в школе «Колумбайн».

Представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Валерий Киселев заявил, что Росляков, вероятно, собрал взрывное устройство по инструкции из интернета.