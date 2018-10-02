Начались учения ВКС с участием Ту-160 и Ту-95МС

В летно-тактических учениях Воздушно-космических сил (ВКС) задействованы дальние бомбардировщики Ту-22М3 и стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, сообщили в Минобороны.

Учения проводятся в рамках контрольной проверки ВС за 2018 год, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«В них задействованы экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 трех авиационных полков, дислоцированных в Саратовской, Калужской и Мурманской областях», – сообщили в ведомстве.

В тренировке также принимают участие самолеты-заправщики Ил-78 из состава отдельного авиаполка дальней авиации.

В целом в учениях участвуют более 20 единиц авиатехники, 10 аэродромов в Западном, Центральном и Восточном военных округах.

В ходе тренировки экипажи отработают перебазирование на оперативные аэродромы, дозаправку в воздухе и применение оружия по наземным целям на полигоне.

В сентябре в рамках учений «Восток-2018» стратегические ракетоносцы Ту-95МС патрулировали три северных моря и Ледовитый океан, а также выполнили пуски крылатых ракет по наземным целям на полигоне Телемба в Бурятии. Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам, расположенным на аэродроме условного противника.