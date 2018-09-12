Ракетоносцы Ту-95 провели патрулирование над Ледовитым океаном

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России сообщил о патрулировании стратегическими ракетоносцами Ту-95МС трех северных морей и Ледовитого океана в рамках учений «Восток-2018».

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил в рамках маневров войск «Восток-2018» совершили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Баренцева, Чукотского, Восточно-Сибирского морей и Северного Ледовитого океана», – говорится в сообщении Минобороны.

Также в сообщении говорится, что самолеты успешно отработали дозаправку в воздухе от воздушного топливозаправщика Ил-78. Авиационное прикрытие Ту-95МС осуществляли истребители Су-35С ВКС, передает РИА «Новости».

В Минобороны отметили, что полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана являются регулярными и происходят строго с соблюдениями всех международных правил по использованию воздушного пространства.

Напомним, что учения «Восто-2018» проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны России Сергея Шойгу на российском Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. В одном из этапов учений участвуют подразделения Китая и Монголии.