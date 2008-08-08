На Дальнем Востоке начались крупнейшие военные учения в современной истории России

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил о начале крупнейших в современной истории страны военных маневров «Восток-2018», которые во вторник стартовали на Дальнем Востоке.

В Минобороны сообщили, что в соответствии с планом подготовки вооруженных сил России на 2018 год с 11 по 17 сентября на российском Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана пройдут маневры под руководством министра обороны Сергея Шойгу, передает РИА «Новости».

Планируется, что маневры станут крупнейшими в России за 37 лет. В них примут участие около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Кроме того, на одном из этапов в них примут участие подразделения из Китая и Монголии.

В ходе маневров будут отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности России.

В Минобороны уточнили, что основная цель маневров – проверка подготовленности органов военного управления при планировании и проведении перегруппировок войск на большие расстояния, организации взаимодействия между сухопутными группировками и силами ВМФ, а также получение командующими, командирами и штабами практики и совершенствование их навыков в управлении войсками.

Ранее Минобороны рассказало о новой технике на учениях «Восток-2018».