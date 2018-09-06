Минобороны рассказало о новой технике на учениях «Восток-2018»

Начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов заявил, что на учениях «Восток-2018» используют ракетные комплексы «Искандер», танки Т-90 и Т-80 и другую современную технику.

«Это техника Сухопутных войск, ВКС и ВМФ. Это модернизированные ракетные комплексы «Искандер», модернизированные танки Т-72 с улучшенными характеристиками, модернизированные Т-80 и новые танки Т-90», – сказал Герасимов, передает ТАСС.

По его словам, ВКС задействует самолеты Су-34 и Су-35, ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35. От ВМФ в учениях на Тихоокеанском флоте и Северном флоте примут участие корабли с современным ракетным вооружением типа «Калибр» и другим вооружением. Также ВМФ использует корабли «совершенно нового класса, которые обеспечивают управление группировками сил на океанских акваториях», отметил Герасимов.

Он добавил, что на учениях также задействуют новое стрелковое вооружение.

Ранее Герасимов сообщил, что активная фаза международных учений «Восток – 2018» будет разбита на две части, в ходе которых будут отработаны массированные авиаудары, борьба с ракетами, атака на группировки кораблей и десантирование.

Россия с 11 по 15 сентября проведет учения «Восток-2018», которые станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. В учениях примут участие Китай и Монголия.