На учениях «Восток» отработают атаку на корабли и крупные авиаудары

Активная фаза международных учений «Восток – 2018» будет разбита на две части, в ходе которых будут отработаны массированные авиаудары, борьба с ракетами, атака на группировки кораблей, десантирование, заявил начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

«Активная фаза «Восток – 2018» пройдет с 11 по 17 сентября в два этапа. Основные действия развернутся на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и ПВО, в акваториях Охотского и Берингова морей, Авачинского и Кроноцкого заливов», – сообщил Герасимов, передает РИА «Новости».

По его словам, на первом этапе продолжительностью двое суток штабы завершат планирование, подготовку войск к ведению боевых действий, организацию взаимодействия и всестороннего обеспечения. На втором этапе продолжительностью пять суток войска осуществят практические действия в соответствии с принятыми решениями. Планируется отработать вопросы нанесения массированных авиационных ударов, борьбы с крылатыми ракетами, ведения оборонительных, наступательных, рейдовых и обходящих действий.

Наиболее динамичные боевые действия планируется разыграть на полигоне «Цугол», где три объединения Восточного военного округа совместно с формированиями Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Монголии будут противостоять двум армиям Центрального военного округа.

«В совместных действиях войск на полигоне «Цугол» примут участие до 25 тысяч российских военнослужащих, более 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов», – сказал Герасимов.

Всего, по его словам, в учениях «Восток – 2018» примут участие 297 тыс. военных, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Главная цель маневров «Восток – 2018» – проверить реальный уровень подготовки объединений, который можно оценить только на учениях соответствующего масштаба.

При этом заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин заявил, что учения не направлены против НАТО. Он заверил военных атташе в «полном и очевидном отсутствии как в предыдущих, так и в предстоящих маневрах ВС РФ хотя бы минимальных признаков антинатовской направленности и агрессии».

Фомин также отметил, что наблюдатели из 57 стран приглашены на один из эпизодов учений. «Участие подтвердили 91 наблюдатель из 57 стран, а также из Военной миссии связи НАТО и Постоянного представительства Европейского союза в Российской Федерации», – сказал Фомин.

Россия с 11 по 15 сентября проведет учения «Восток-2018», которые станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. В учениях примут участие Китай и Монголия.