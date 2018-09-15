Истребители ВКС разыграли воздушные дуэли в ходе учений «Восток-2018»

В ходе учений «Восток-2018» истребители Воздушно-космических сил (ВКС) и Восточного военного округа (ВВО) отработали перехват воздушных целей и разыграли воздушные дуэли, сообщает Минобороны.

Во время розыгрыша звено самолетов Су-30СМ, выполнявшее роль условного противника, «приблизилось к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны ВВО и не отвечало на запросы наземных служб», передает RT.

На перехват «самолетов-нарушителей» были подняты истребители МиГ-31 и Су-35С, которые выполнили условные пуски ракет.

Также в ходе маневров российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам, расположенным на аэродроме условного противника.

Летчики «поразили мишени, «обозначающие стоянки авиационной техники, самолеты на взлетно-посадочной полосе, укрытия авиатехники, склады и командно-диспетчерский пункт аэродрома условного противника».

В ходе маневров были использованы авиационные бомбы массой до 500 кг, в полетах приняли участие более 10 экипажей.

Тем временем в Охотском море корабли Северного флота провели противолодочные учения, в ходе которых экипаж корабля «Вице-адмирал Кулаков» «отработал комплекс мероприятий по поиску подводных лодок с помощью бортового гидроакустического вооружения», а также с помощью противолодочного вертолета Ка-27 ПЛ.

Ранее в ходе маневров самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У помог отразить удар условного противника.

Учения «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана.