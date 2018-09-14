Самолет-разведчик А-50У отразил удар «противника» на «Восток-2018»

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У помог отразить удар условного противника в ходе учений «Восток-2018».

«В ходе розыгрыша этапа практических действий войск на полигоне «Цугол» в действиях по отражению налета авиации условного противника был задействован самолет дальнего обнаружения и управления А-50У», – сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что экипаж и боевой расчет А-50У несли дежурство в воздухе. Самолет обнаруживал воздушные цели и передавал их координаты истребителям МиГ-31, Су-35С, Су-30СМ дежурных сил противовоздушной обороны Восточного военного округа.

Самолет-разведчик помог своевременно обнаружить и перехватить все воздушные цели на расстоянии более 200 километров.

А-50У был спроектирован и построен на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД. Разрабатывался на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Бериева. Первый самолет А-50У был передан ВВС России 31 октября 2011 года.

Модернизированный РТК самолета А-50У обладает улучшенными возможностями по выявлению низколетящих и малозаметных воздушных целей с измерением их угловых координат, скорости и дальности – обнаруживает различные типы воздушных и наземных целей на дальности до 650 и 300 км соответственно. А-40У также способен обнаруживать вертолеты. При этом комплекс обеспечивает сопровождение до 300 целей и одновременное наведение нескольких десятков истребителей.

Учения «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана.