Бомбардировщики Ту-95МС провели пуски крылатых ракет на учениях

В ходе маневров «Восток-2018» стратегические бомбардировщики Ту-95МС дальней авиации ВКС выполнили пуски крылатых ракет по наземным целям на полигоне Телемба в Бурятии.

«Летчики дальней авиации успешно поразили заданные мишени, что зафиксировано средствами объективного контроля», – сообщили в Минобороны.

Самолеты Ту-95МС взлетели с военного аэродрома на Дальнем Востоке. Их авиационное прикрытие обеспечивали экипажи истребителей Су-35С Восточного военного округа.

Во время учений летный состав Ту-95МС также отработал дозаправку в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78. Потом бомбардировщики вернулись на аэродром базирования.

По данным Минобороны, в рамках маневров «Восток-2018» корабельные поисковые ударные группы отрабатывают задачи поиска и обнаружения подводных лодок условного противника. В эпизоде задействовано свыше 10 морских и базовых тральщиков, около 15 больших и малых противолодочных кораблей Тихоокеанского флота, а также противолодочные самолеты Ил-38 и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ.

Также корабельные тральные группы вместе с самолетами морской авиации и дизельными подводными лодками отрабатывают поиск мин и минных постановок.

«Поиск и траление мин производится по маршрутам развертывания разнородных группировок кораблей, корабельных ударных групп и корабельных поисковых ударных групп при помощи контактных и бесконтактных тралов», – сообщили в ведомстве.

В Германии учения «Восток-2018» назвали «новым уровнем военного сотрудничества» между Россией и Китаем и сочли «посланием» США.

Во вторник на Дальнем Востоке начались крупнейшие военные учения в современной истории России.