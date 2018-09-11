В Германии учения «Восток-2018» сочли сигналом для США

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11 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 15:34  |  vz.ru
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Как вернуть население на Дальний Восток

Люди продолжают уезжать с Дальнего ВостокаФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Владимир Путин потребовал решить главную проблему Дальнего Востока – продолжающийся отток населения. За последние 25 лет регион покинули миллионы людей. Почему население убегает с Дальнего Востока и с помощью каких мер можно было бы обратить эту тенденцию вспять? Подробности...
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США резко подняли ставки в сирийской войне нервов

В случае нанесения американцами удара по Сирии он, скорее всего, окажется более масштабным, чем предыдущиеФото: Kai Pfaffenbach/Reuters
События в Сирии грозят принять крутой оборот буквально в любую минуту. Вопрос в том, что произойдет раньше – прорыв сирийской армии в Идлибе или применение химоружия, что станет предлогом для военного удара США. В самих США уже договорились до того, что целью в последнем случае рискуют стать не только сирийские, но и российские объекты. Так ли это?  Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Убивали легко, много и чаще всего лотерейно

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сто лет назад, в сентябре 1918 года, начался красный террор. Тогда в нем не было еще тоскливой неумолимости огромной государственной машины, а было спонтанное, хаотическое зверство. Всего сто лет назад. Почти вчера. А сегодня все тихо. Подробности...

«Натовское православие» патриарха Варфоломея

Егор Холмогоров, Публицист
Назначение Константинопольским патриархатом на Украину двух своих экзархов может иметь далекоидущие последствия для всего православного мира. Собственно, сам этот мир рискует прекратить свое существование. Подробности...
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Стол, свинья и современное искусство

Антон Крылов, журналист
Заставлять известную актрису залезать на стол в библиотеке – позорно. Но еще позорнее не суметь придумать ничего нового, повторяя даже не Рианну, а булгаковский фельетон столетней давности. Подробности...
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          В Германии учения «Восток-2018» сочли сигналом для США

          11 сентября 2018, 14:22

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Немецкое издание Der Spiegel сочло начавшиеся во вторник крупнейшие в современной истории России учения «Восток-2018» сигналом для Вашингтона.

          «Кадры, на которых запечатлены солдаты и пожимающие друг другу руки лидеры (президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин), обойдут мир и, прежде всего, являются посланием США», – говорится в материале, передает ТАСС.

          Подчеркивается, что в первую очередь на маневры следует обратить внимание из-за участия в них Китая – журнал напоминает, что Пекин отправил на «Восток-2018» 3,2 тыс. солдат, 900 танков, самоходных орудий, 30 самолетов и вертолетов.

          Это, как считают немецкие журналисты, является «новым уровнем военного сотрудничества» между Россией и КНР.

          Напомним, во вторник на Дальнем Востоке начались крупнейшие в современной истории страны военные маневры «Восток-2018».

          Минобороны рассказало о новой технике на учениях «Восток-2018», а также об экспериментальном соединении ВДВ.


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