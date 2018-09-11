В Германии учения «Восток-2018» сочли сигналом для США

Немецкое издание Der Spiegel сочло начавшиеся во вторник крупнейшие в современной истории России учения «Восток-2018» сигналом для Вашингтона.

«Кадры, на которых запечатлены солдаты и пожимающие друг другу руки лидеры (президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин), обойдут мир и, прежде всего, являются посланием США», – говорится в материале, передает ТАСС.

Подчеркивается, что в первую очередь на маневры следует обратить внимание из-за участия в них Китая – журнал напоминает, что Пекин отправил на «Восток-2018» 3,2 тыс. солдат, 900 танков, самоходных орудий, 30 самолетов и вертолетов.

Это, как считают немецкие журналисты, является «новым уровнем военного сотрудничества» между Россией и КНР.

Напомним, во вторник на Дальнем Востоке начались крупнейшие в современной истории страны военные маневры «Восток-2018».

Минобороны рассказало о новой технике на учениях «Восток-2018», а также об экспериментальном соединении ВДВ.