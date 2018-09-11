Экспериментальное соединение ВДВ впервые примет участие в маневрах «Восток-2018»

В маневрах «Восток-2018» Воздушно-десантные войска впервые поэкспериментируют с применением десантно-штурмового соединения «нового типа», сообщили в Минобороны.

«В ходе маневров «Восток-2018» с личным составом одной из десантно-штурмовых бригад Воздушно-десантных войск будет проведен эксперимент по применению десантно-штурмовых подразделений «нового типа», – цитирует командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова пресс-служба Минобороны.

По его словам, такой эксперимент проводится впервые. Он станет «определяющим для дальнейшего совершенствования тактики действий личного состава и развития Воздушно-десантных войск в целом».

В частности, на полигоне Цугол будет отработана практика ведения «аэромобильных действий» в составе десантно-штурмового соединения с экспериментальной структурой. Оно оснащено интегрированными автоматизированными системами управления, новейшим вооружением и спецтехникой.

В Минобороны отметили, что в состав группировки ВДВ на маневрах «Восток-2018» входят трех десантно-штурмовых соединений из Ульяновска, Бурятии и Приморского края, а также отдельный полка связи ВДВ из Подмосковья.

Ранее во вторник на Дальнем Востоке начались крупнейшие в современной истории страны военные маневры «Восток-2018», который продлятся до 17 сентября.

Минобороны рассказало о новой технике на учениях «Восток-2018».