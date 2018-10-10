Израиль вслед за США запретил полеты F-35

Военное руководство Израиля вслед за Соединенными Штатами приостановило полеты всех истребителей пятого поколения F-35.

В частности, командующий израильскими ВВС генерал Амирам Норкин заявил о необходимости «провести инспекции», чтобы F-35 были полностью готовы к выполнению срочных оперативных задач, когда это потребуется, пишет MIGnews.com.

Причиной запрета на полеты в США стало крушение одного из F-35 в Южной Каролине в конце сентября. По предварительным данным, причиной крушения стал дефект топливной трубы в двигателе. Самолет разбился, но пилоту удалось спастись.

Между тем американские СМИ отмечали, что решение Пентагона провести дополнительные испытания истребителя F-35 Lightning II свидетельствуют о том, что Вашингтон не уверен в малозаметности своего самолета для российских зенитно-ракетных комплексов С-300.

Вместе с тем Тель-Авив уверен, что поставленные из России новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) не смогут помешать господству израильской авиации в небе Сирии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, действительно ли это так.