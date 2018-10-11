Все полеты F-35 прекращены

Пентагон отдал распоряжение прекратить все полеты американских истребителей пятого поколения F-35 в связи с возможной неисправностью топливной системы самолета, сообщает военное ведомство США.

Специалисты считают, что в топливной системе истребителей может оказаться неисправность. Если дефект будет обнаружен, необходимую деталь придется менять. Проверяться будут все F-35, находящиеся на вооружении в США и в других странах, передает РИА «Новости».

Проверку завершат в течение одних-двух суток.

Решение принято после падения истребителя F-35B Корпуса морской пехоты США в конце сентября в Южной Каролине.

Ранее в Пентагоне признавали, что F-35 «погряз в проблемах» – в частности, в проекте самолета обнаружилось около 1 тыс. «явных недоработок», также американское военное ведомство уличали в попытках скрыть критические дефекты истребителя.