Истребитель F-35 впервые потерпел крушение

Американский истребитель пятого поколения F-35B потерпел крушение в восьми километрах от учебной части морской пехоты Пэррис-Айленд в штате Южная Каролина недалеко от города Бофорт.

«Примерно в 11.45 по местному времени (18.45 мск – прим. ВЗГЛЯД) произошла авиакатастрофа возле Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв в Грейс Хилл. Военные подтвердили, что это военный самолет. Неизвестно, есть ли травмы, связанные с крушением», – сообщил шериф округа Бофорт в Twitter.

В офисе шерифа добавили, что пилот F-35B катапультировался, его осматривают врачи.

Крушение F-35B в Южной Каролине стало первым для всего семейства самолетов F-35, сообщает CNN со ссылкой на Пентагон.

В Пентагоне ранее заявляли, что F-35 «погряз в проблемах». В проекте самолета было обнаружено около тысячи «явных недоработок». Более того, Пентагон уличали в попытках скрыть критические дефекты новейшего американского истребителя.