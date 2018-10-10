СМИ: США не верят в превосходство F-35 над С-300

Решение Пентагона провести дополнительные испытания истребителя F-35 Lightning II свидетельствуют о том, что Вашингтон не уверен в малозаметности своего самолета для российских зенитно-ракетных комплексов С-300, пишет EurAsian Times.

«То, что американцы пытались сделать своей самолет невидимым, не означает, что их план сработал. Недаром Пентагон неожиданно объявил о необходимости дополнительных испытаний для F-35. Это явное свидетельство того, что сами США не верят в эффективность F-35 против систем ПВО С-300», – сообщил военный эксперт EurAsian Times.

Издание отмечает, что при создании истребитель F-35 Lightning II был ориентирован против С-300, доступ к которым был у Вашингтона. По данным газеты, после сообщений о возможной поставке С-300 Ирану Израиль «заплатил Греции много денег», чтобы получить доступ к греческим ЗРК российского производства. Также США удалось приобрети отдельные элементы ЗРК в Белоруссии.

Однако, подчеркивают эксперты, США получили доступ только к ранним вариантам С-300, а «разница между современными технологиями и теми, что были в 1978 году, огромна».

Военные специалисты подтверждают, что С-300 «серьезно усилят сирийскую ПВО», но лишь в одном регионе, поскольку Дамаску предоставили только четыре ЗРК. Как отмечает издание, израильские ВВС достаточно велики и хорошо вооружены, чтобы противостоять такой защите.

Решение о поставке Дамаску комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.

2 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в арабскую республику.