Шойгу доложил Путину о поставке С-300 в Сирию

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности, на котором министр обороны Сергей Шойгу рассказал о поставках комплекса С-300 в Сирию.

В ходе совещания министр обороны Сергей Шойгу доложил участникам об осуществлении поставки комплекса С-300 и другого оборудования в Сирию.

«Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки», – сказал Шойгу, передает РИА «Новости».

По его словам, работа была завершена сутки назад, в Сирию поставили весь комплекс.

На вопрос Путина, сколько времени нужно для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300, министр ответил: «Три месяца».



«Также завершили отбор необходимого персонала, специалистов и приступили к обучению», – добавил Шойгу.

На заседании Совбеза присутствовали премьер Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие высокопоставленные лица.

В конце сентября глава сирийского МИД Валид Муаллем говорил, что рассчитывает на поставку российских комплексов С-300 в течение двух недель.

Напомним, о поставках в Сирию комплексов С-300 ранее объявил министр обороны Шойгу. По его словам, это необходимо для укрепления сил ПВО САР после крушения Ил-20. Это ответная мера на действия Израиля в инциденте с Ил-20.