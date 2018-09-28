Сирия назвала желаемые сроки поставки С-300

Глава сирийского МИД Валид Муаллем заявил, что Дамаск рассчитывает на поставку российских комплексов С-300 в течение двух недель.

«Согласно заявлению министра обороны Шойгу, мы получим их в течение двух недель», – сказал Муаллем, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что надеется на то, что российские С-300 полностью «охватят сирийское небо».

«А еще ждем с нетерпением С-400», – с улыбкой добавил министр.

Он также заявил, что гуманитарные коридоры в Сирии работают. «Но, к сожалению, террористы не позволяют мирным гражданам покидать Идлиб», – сказал Муаллем.



По его словам, террористы должны покинуть Идлиб, так как он «не должен быть в руках иностранцев». «Я надеюсь, что террористы уже покидают Идлиб. Но у меня нет уверенности», – добавил глава МИД.

Ранее в Сети появились фотографии с авиабазы Хмеймим, на которых запечатлены сразу семь военно-транспортных самолетов Ил-76, что якобы свидетельствует о начале поставок в Сирию комплексов С-300.

Напомним, о поставках в Сирию комплексов С-300 объявил в понедельник министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, это необходимо для укрепления сил ПВО САР после крушения Ил-20. Это ответная мера на действия Израиля в инциденте с Ил-20.