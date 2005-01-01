Появились свидетельства начала поставок С-300 в Сирию

В Сети появились фотографии с авиабазы Хмеймим, на которых запечатлены сразу семь военно-транспортных самолетов Ил-76, что, как утверждается, свидетельствует о начале поставок в Сирию комплексов С-300.

На спутниковом снимке российской авиабазы Хмеймим, который опубликовал Telegram-канал Directorate 4, запечатлены сразу семь военно-транспортных самолетов Ил-76, что связано, по мнению канала, с поставкой в Сирию комплексов ПВО С-300 и другого военного оборудования.

Напомним, о поставках в Сирию комплексов С-300 объявил в понедельник министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, это необходимо для укрепления сил ПВО САР после крушения Ил-20.

Это ответная мера на действия Израиля в инциденте с Ил-20.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как С-300 повлияют на ситуацию в небе над Сирией.