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6 октября, суббота  |  Последнее обновление — 10:03  |  vz.ru
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Украина назвала сумму отступных за «Северный поток – 2»

Украина придумала новый газовый долг для России Фото: Aксель Шмидт/РИА «Новости»
«Нафтогаз» снова решил через суд выбить деньги из Газпрома. Речь о компенсации ущерба на 12 млрд долларов за простой украинской ГТС после ввода в строй «Северного потока – 2». Чиновничья вера в то, что Россия должна продолжать кормить украинскую экономику даже после окончания транзитного контракта, непоколебима. Однако достаточно ли этого для получения миллиардов долларов в суде? Подробности...
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Как остановить вал «дел о лайках и репостах»

Фигурант скандального «дела о репосте» Мария Мотузная может надеяться на смягчение участиФото: Александр Кряжев/РИА Новости
«Иногда лайк в соцсетях – это просто лайк». К такому нехитрому выводу пришли юристы и правозащитники – участники выездного заседания Общественной палаты, которое было посвящено гуманизации 282-й статьи УК. Благодаря президентским поправкам статья должна лишиться скандальной репутации. Но у общественников есть еще предложения, как оградить блогеров от превращения в экстремистов. Подробности...
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
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Что может зенитка С-300 в поединке с истребителем F-35

Сирия рискует оказаться первым в истории полигоном для поединка F-35 и С-300Фото: Zuma/ТАСС, Кирилл Каллиников/РИА Новости
Не успели зенитно-ракетные комплексы С-300 развернуться в Сирии, как в израильском правительстве заявили, что истребители, в том числе новейшие F-35, останутся незаметными для российских зениток, что ЗРК с ними не справятся. В какой степени это правда? Как бы выглядел реальный поединок этих двух новейших систем? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Мы недооцениваем угрозу со стороны рептилоидов

Антон Крылов, журналист
Рептилоиды живут по соседству от нас, и их уже больше миллиона. Рептилоиды пока что не правят миром, но уже близки к этому. И от того, что регулярно саморазоблачаются, легче не становится. Подробности...
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Сегодня удалось исцелить и очистить Нобелевскую премию мира

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Денис Муквеге – гинеколог, что спас более 50 тысяч женщин, подвергшихся жесточайшим изнасилованиям. Теперь этот человек может считаться спасителем еще и Нобелевской премии мира. Но слушать доктора Муквеге более минуты сложно. Подробности...
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Девушки перешли прямиком в гей-фантастику

Сергей Лукьяненко, писатель
Сейчас все девушки, которые раньше писали о нежной любви к романтическим космопришельцам, торопливо строчат страстные эротико-порнографические тексты. Вот чего народ жаждет-то на самом деле! Подробности...
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    Как стать губернатором в России

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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Что может зенитка С-300 в поединке с истребителем F-35

          Сирия рискует оказаться первым в истории полигоном для поединка F-35 и С-300   6 октября 2018, 09:30
          Фото: Zuma/ТАСС, Кирилл Каллиников/РИА Новости
          Текст: Мария Трубина,
          Андрей Резчиков

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          Не успели зенитно-ракетные комплексы С-300 развернуться в Сирии, как в израильском правительстве заявили, что истребители, в том числе новейшие F-35, останутся незаметными для российских зениток, что ЗРК с ними не справятся. В какой степени это правда? Как бы выглядел реальный поединок этих двух новейших систем?

          Тель-Авив уверен, что поставленные из России новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) не смогут помешать господству израильской авиации в небе Сирии.

          «Операционные возможности наших ВВС таковы, что эти батареи на самом деле не ограничивают их эффективность», – заявил в пятницу министр регионального сотрудничества Цахи Ханегби, член военно-политического кабинета Израиля, в который входят ключевые министры. Кроме того, для ввода ЗРК в строй сирийцам все равно понадобится «несколько месяцев», успокоил он.

          «У нас есть малозаметные истребители, эти батареи даже не смогут их отследить», – подчеркнул министр, имея в виду стелс-истребители F-35 американского производства, поставка которых началась в конце 2016-го. Отвечая на вопрос, могут ли С-300 остановить нанесение Израилем ударов по Сирии, сказал: «Безусловно, нет».

          При этом Ханегби заметил, что С-300 могут быть уничтожены с воздуха и, возможно, на земле. «Несколько месяцев назад мы уже уничтожили сирийскую ракетную батарею», – цитирует его «Интерфакс».  Ханегби дал понять: это же может произойти и с С-300. По словам министра, возможности ЗРК С-300 давно учитываются Израилем при стратегическом планировании, поскольку россияне ранее уже разворачивали эту систему для защиты собственных военных баз в Сирии.

          Напомним, о поставках комплекса С-300 в Сирию в минувший вторник доложил министр обороны Сергей Шойгу. Это было сделано в ответ на гибель самолета-разведчика с 15 российскими военными на борту. Москва назвала Израиль ответственным за этот инцидент. Тем не менее, Израиль пообещал продолжать воздушные налеты на Сирию.

          В пятницу в израильской блогосфере даже появились слухи о том, что США уже нашли ответ на действия России и пообещали в срочном порядке поставить Израилю партию «дополнительных» F-35, однако официального подтверждения слухи не нашли.

          Известно, что в израильских ВВС уже есть 12 истребителей F-35, однако по контракту их общее число должно составить 50 единиц. Контракт был подписан еще в 2010 году, задолго до появления ВКС в Сирии, напомнил израильский военный эксперт Андрей Кожинов газете ВЗГЛЯД.

          «В 2011 я летал в Америку на завод Lockheed Martin, где для нас провели презентацию этих самолетов. И тогда уже речь шла о том, что первичный заказ будет на одну эскадрилью – 25 штук. Но потом правительство одобрило бюджет еще на добавочные 25 штук, – сказал Кожинов. – Так что к С-300 это вообще не имеет отношения».

          Бывший замкомандующего ПВО Сухопутных войск России генерал-лейтенант Александр Лузан считает, что израильский министр недооценивает возможности российских систем.

          «F-35 не смогут быть недосягаемыми целями для С-300, которые достаточно эффективны при поражении воздушных целей. У них используется очень интересный способ наведения ракеты, – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт, неоднократно бывавший в Сирии. –

          Поэтому F-35, F-22 – это для них не предел. Они умеют по этим самолетам работать запросто».

          Лузан добавил, что F-35 может бороться только преимущественно с воздушными целями, а вот для ударов с воздуха по земле подходит меньше.

          В отличие от него заслуженный военный летчик первого класса, участник боевых действий, генерал-майор Владимир Попов призывает не недооценивать F-35.

          «Это целая платформа, на базе которой можно создавать многоцелевой ударный самолет для решения задач в воздухе и на земле. Задача F-35 – подкрасться, неожиданно нанести удар и тут же уходить, не ввязываясь в контактный бой. Это самолет тактического назначения. Расчет на то, чтобы подходить к объекту поражения с «критической стороны», чтобы истребитель был как можно дольше не опознан, и тогда выполнять пуски ракет большой дальности», – объяснил пилот газете ВЗГЛЯД.

          Попов призвал готовиться к тому, что в поединке с С-300 с истребитель F-35 «будет наносить удары с неожиданных ракурсов». «Если мы не будем его обнаруживать, то будем получать уколы. Я не гарантийную, что они будут со 100-процентной вероятностью все обнаружены», – подчеркнул он.

          «Применение невидимок используется в комплексе. Применяются беспилотники, одновременно запускаются десятки крылатых ракет, других самолетов, используются средства РЭБ. В таких условиях идентифицировать эти цели становится затруднительно. Но надо учитывать, что С-300 – системы, которые могут эффективно и на больших расстояниях обнаруживать даже системы стелс. Кроме того, они могут выбирать из нескольких целей одну наиболее угрожающую цель», – пояснил эксперт.

          Попов также рассказал о других особенностях С-300. Главная из них заключается в вертикальном старте ракеты, что дает возможность развернуть и поразить другую, более угрожающую цель, которая может быть обнаружена уже после старта. «Эта ракета способна мгновенно перенацеливаться. В воздухе ее можно быстро повернуть с помощью дополнительного соплового аппарата, который резко меняет динамику полета», – подчеркнул эксперт.

          Кроме того, С-300 отличается своей мощностью. «Мощность боевого заряда очень сильная. Необязательно попасть именно в самолет, беспилотник или ракету», – рассказал Попов, пояснив, что при взрыве ракеты возникает «целый шар осколков», которые поражают летящие рядом цели.

          Попов убежден, что дополнительные истребители, даже если их будет больше десятка, «практически не смогут решить итог противоборства двух сторон».

          Директору Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семену Багдасарову ситуация напоминает времена сирийско-израильской битвы за Ливан в начале 80-х годов, когда США и СССР помогали разным сторонам конфликта.

          «В 82-м году американцы и французы поддерживали Израиль, а СССР – Сирию. Ситуация сильно похожа. Сначала она складывалась не в пользу Сирии. Потери сирийской авиации составляли один к четырем: на один сбитый израильский самолет четыре сирийских. Тогда СССР в кратчайший срок поставил истребители МиГ-23, также был переброшен зенитно-ракетный комплекс. И соотношение сил начало меняться не пользу израильтян... Тогда сирийцы сбивали не только израильскую авиацию, но и американскую и французскую», – рассказал Багдасаров газете ВЗГЛЯД.

          Например, советским комплексом С-200 «Вега» над восточным Средиземноморьем был тогда сбит израильский самолет разведки. «Примерно там же был сбит недавно Ил-20. Вот такие параллели в истории», – напомнил Семен Багдасаров.


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