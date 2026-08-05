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Футбольный клуб «Чита» снялся с розыгрыша Кубка России
Футбольный клуб «Чита» отказался от участия в Кубке России из-за долгов
Оставшись без финансирования, забайкальская команда досрочно завершила выступление в турнире и не выйдет на матч второго раунда против столичного «Чертаново».
Футбольный клуб «Чита» снялся с текущего розыгрыша Фонбет – Кубка России, передает ТАСС.
Причиной такого шага стало отсутствие финансирования, необходимого для продолжения выступления в турнире.
«К сожалению, у нас не самые приятные новости. По финансовым причинам «Чита» прекращает участие в дальнейшей борьбе за Кубок России», – сообщила пресс-служба команды.
Представители клуба отметили, что достойно представить город на высоком уровне без должной финансовой поддержки в настоящее время невозможно. Коллектив до последнего надеялся на экстренное финансирование поездки и заявки на матчи, активно искал спонсоров и вел переговоры, однако текущие реалии не позволили осуществить задуманное. Во втором раунде «Пути регионов» команда должна была встретиться с московским «Чертаново».
Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы турнира назначили финал Кубка России сезона-2026/27 на 6 июня.
Московский «Спартак» одержал победу в прошлом розыгрыше национального первенства.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил результат одного из матчей «Пути регионов» из-за договорного характера.