Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Водитель на Камчатке отсудил 662 тыс. рублей после ДТП с лошадьми
Житель Камчатки добился компенсации за разбитый автомобиль и тяжелые травмы после столкновения с вышедшими на проезжую часть животными, сообщили в пресс-службе судов региона.
Авария произошла в Елизовском районе, автомобиль столкнулся с четырьмя лошадьми, внезапно оказавшимися на дороге. Животные самовольно покинули вольер и вышли на трассу, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.
«В результате аварии водитель оказался в больнице – мужчина получил телесные повреждения, которые были квалифицированы, как тяжкий вред здоровью, трое из четырех животных погибли, автомобиль восстановления не подлежал», – добавили там.
Пострадавший подал иск в Петропавловск-Камчатский городской суд. Он потребовал взыскать с хозяина вольера 662 тыс. рублей, включающие рыночную стоимость машины, расходы на оценку, услуги представителя и госпошлину. Суд полностью удовлетворил требования истца.
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