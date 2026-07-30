Водитель на Камчатке отсудил 662 тыс. рублей после ДТП с лошадьми

Tекст: Алексей Дегтярёв

Авария произошла в Елизовском районе, автомобиль столкнулся с четырьмя лошадьми, внезапно оказавшимися на дороге. Животные самовольно покинули вольер и вышли на трассу, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

«В результате аварии водитель оказался в больнице – мужчина получил телесные повреждения, которые были квалифицированы, как тяжкий вред здоровью, трое из четырех животных погибли, автомобиль восстановления не подлежал», – добавили там.

Пострадавший подал иск в Петропавловск-Камчатский городской суд. Он потребовал взыскать с хозяина вольера 662 тыс. рублей, включающие рыночную стоимость машины, расходы на оценку, услуги представителя и госпошлину. Суд полностью удовлетворил требования истца.

В мае российский суд отклонил иск о взыскании убытков за столкновение автомобиля с косулей на платной трассе.

В апреле три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием лошади под Красноярском.

В марте три человека скончались после наезда минивэна на лошадь в Туве.