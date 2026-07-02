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Мощное землетрясение сотрясло греческие острова Карпатос и Родос
У берегов греческого острова Карпатос произошло землетрясение магнитудой 5,2
В акватории Восточного Средиземноморья зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, очаг которого залегал на глубине десяти километров.
Сильное землетрясение магнитудой 5,2 произошло к югу от греческого острова Карпатос, передает РИА «Новости». Сейсмическое событие зафиксировали в 14.06 по местному времени, которое полностью совпадает с московским.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр подземных толчков находился на глубине десять километров.
Греческий телеканал ERT сообщил, что колебания земной поверхности также отчетливо ощущались жителями и туристами на соседнем острове Родос.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали в Средиземном море недалеко от греческого города Ираклион.
В апреле землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов острова Крит.
В прошлом году мощное сейсмическое событие к югу от острова Карпатос вызвало угрозу цунами.