Мощное землетрясение сотрясло греческие острова Карпатос и Родос

У берегов греческого острова Карпатос произошло землетрясение магнитудой 5,2

Tекст: Мария Иванова

Сильное землетрясение магнитудой 5,2 произошло к югу от греческого острова Карпатос, передает РИА «Новости». Сейсмическое событие зафиксировали в 14.06 по местному времени, которое полностью совпадает с московским.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр подземных толчков находился на глубине десять километров.

Греческий телеканал ERT сообщил, что колебания земной поверхности также отчетливо ощущались жителями и туристами на соседнем острове Родос.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали в Средиземном море недалеко от греческого города Ираклион.

В апреле землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов острова Крит.

В прошлом году мощное сейсмическое событие к югу от острова Карпатос вызвало угрозу цунами.