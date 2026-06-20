У берегов греческого Крита произошло сильное землетрясение

У побережья греческого острова Крит зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Tекст: Мария Иванова

Сейсмическое событие магнитудой 5,1 произошло в акватории Средиземного моря у побережья острова Крит в Греции, передает РИА «Новости». Его зафиксировали в 12.37 по московскому времени.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), изначально специалисты оценивали силу толчков в 5,8, однако позже этот показатель был скорректирован в меньшую сторону.

Эпицентр землетрясения располагался в 108 километрах от греческого города Ираклион. Эксперты установили, что очаг находился на глубине 13 километров.

К настоящему моменту информация о возможных разрушениях инфраструктуры или повреждениях зданий не поступала. Сведения о пострадавших среди местных жителей и туристов также отсутствуют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле у берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,5.

В июне прошлого года сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 вблизи греческого города Неа-Рода.

В мае того же года специалисты сообщили о сейсмическом событии силой 6,2 балла к северу от Ираклиона.