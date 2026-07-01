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    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    20 комментариев
    1 июля 2026, 14:21 • Новости дня

    Трамп выразил соболезнования в связи со смертью солиста Village People

    Трамп выразил соболезнования в связи со смертью солиста Village People
    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Виктора Уиллиса, солиста группы Village People, чья песня Y.M.C.A. часто звучит на его митингах.

    Президент США выразил соболезнования после смерти 74-летнего солиста группы Village People Виктора Уиллиса, передает РИА «Новости». Политик регулярно использует хит коллектива Y.M.C.A. во время своих публичных выступлений.

    «Он был замечательным и счастливым человеком, которому нравилось, что я использовал песню его группы Y.M.C.A. на своих митингах», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

    Политик отметил, что эта композиция снова стала огромным хитом спустя десятилетия после релиза. По его словам, Уиллис и его группа с самого начала поддерживали выступления Трампа. Он добавил, что будет вспоминать музыканта каждый раз, когда звучит Y.M.C.A., в том числе в праздничную неделю Четвертого июля. Ранее представители Village People сообщили, что солист ушел из жизни 30 июня после короткой, но тяжелой болезни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солист диско-группы Village People Виктор Уиллис скончался в возрасте 74 лет после тяжелой болезни.

    Белый дом распространил видеоролик с танцем американского лидера под песню Y.M.C.A. в честь ста дней его второго срока.

    Перед Новым годом Дональд Трамп вместе с предпринимателем Илоном Маском станцевали под этот всемирно известный хит в имении Мар-а-Лаго.

    29 июня 2026, 18:33 • Новости дня
    Shaman рассказал о мотивах развода с прежней женой и браке с Мизулиной
    Shaman рассказал о мотивах развода с прежней женой и браке с Мизулиной
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певец Ярослав Дронов, известный под сценическим именем SHAMAN, рассказал о причинах развода с бывшей супругой и объяснил, почему не стал откладывать расторжение брака.

    Отвечая на вопрос о разводе, который произошел в 2024 году, что был объявлен в России Годом семьи, Дронов отметил, что, несмотря на публичный образ, он остается обычным человеком, передает Lenta.ru. По словам певца, он не хотел формально сохранять отношения ради соответствия общественным ожиданиям.

    «Зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть», – заявил певец. Артист подчеркнул, что решение о завершении брака было связано с личными обстоятельствами, а не с желанием придерживаться определенного общественного образа.

    Также SHAMAN рассказал о начале отношений с Екатериной Мизулиной, главой Лиги безопасного интернета. По его словам, новые отношения начались в декабре 2024 года, в конце Года семьи. «Фактически, в Год семьи я создал новую семью», – сказал певец.

    В ноябре прошлого года пара расписалась в одном из ЗАГСов Донецка. Глава Лиги безопасного интернета назвала этот город единственно возможным местом для бракосочетания. До свадьбы певец охарактеризовал Мизулину настоящей находкой.

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    29 июня 2026, 00:12 • Новости дня
    Путин: В Анкоридже никто не ставил никаких подписей

    Путин: «Дух Анкориджа» не был облечен в документы

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже обсуждались варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

    «Этот так называемый «дух Анкориджа», хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Он напомнил, что по итогам саммита заявлял о реальной возможности дойти до завершения конфликта на Украине. Президент России подчеркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта.

    Также российский президент высказался о том, что европейские лидеры якобы переубедили президента США по поводу событий, происходящих на Украине. «Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имею ввиду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик», – сказал Путин.

    Он добавил, что Москва ожидает после завершения острой фазы вокруг Ирана приезда представителей администрации США, с которыми ранее неоднократно были контакты, для продолжения переговоров, начатых в Анкоридже. «Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем», – подчеркнул глава российского государства.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что одна из сторон, по оценке Москвы, демонстрирует «дрейф» от результатов встречи на Аляске, которые до сих пор остаются нереализованными.

    Летом 2025 года президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, обсудив пути урегулирования украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже. Москва, как заявил Лавров, ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    30 июня 2026, 17:18 • Новости дня
    Украина выставила на аукцион киевские квартиры блогера Артемия Лебедева

    Фонд госимущества Украины выставил на торги две квартиры блогера Артемия Лебедева

    Украина выставила на аукцион киевские квартиры блогера Артемия Лебедева
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недвижимость известного российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в украинской столице пустят с молотка со стартовой ценой от 236 тыс. долларов.

    Фонд государственного имущества страны объявил о продаже двух киевских квартир блогера Артемия Лебедева. Старт аукциона назначен на 30 июня, пишет RT.

    Площадь выставленных на торги объектов недвижимости составляет 138,5 и 193,2 кв. метров. Стартовая стоимость первой квартиры оценивается в 236 тыс. долларов. Вторые апартаменты планируют продать минимум за 315 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевские власти отказали родственникам блогера в праве вывоза личных вещей из арестованного жилья.

    Ранее правительство Украины упростило правила реализации конфискованных у россиян активов через открытые аукционы.

    В свою очередь крымские власти реализовали на торгах изъятые апартаменты Владимира Зеленского в Ливадии.

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    1 июля 2026, 12:27 • Новости дня
    Умер автор «победной» песни Трампа

    Умер автор победной песни Трампа лидер Village People Виктор Уиллис

    Умер автор «победной» песни Трампа
    @ Daniel DeSlover/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер культовой американской диско-группы Village People Виктор Уиллис ушел из жизни после тяжелой болезни накануне своего 75-летнего юбилея.

    О смерти Виктора Уиллиса объявили участники Village People в соцсетях, передает РИА «Новости».

    «С глубоким прискорбием сообщаем о смерти Виктора Уиллиса, главного солиста Village People. Виктор скончался в понедельник, 30 июня 2026 года, после непродолжительной, но тяжелой болезни», – говорится в сообщении коллектива.

    По данным группы, Уиллис ушел из жизни в возрасте 74 лет. Он скончался за день до своего 75-летнего юбилея, который должен был отметить в среду, 1 июля.

    Американская диско-группа Village People известна, в частности, хитом Y.M.C.A. Президент США Дональд Трамп, как отмечается, является поклонником коллектива, регулярно включает эту песню на мероприятиях со своим участием и танцует под нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп завершил выступление в Мар-а-Лаго во Флориде после объявления итогов выборов в 2024 году танцем под хит Y.M.C.A.

    В Сети появилось видео с танцем Дональда Трампа на митинге в Мичигане, посвященном ста дням его второго срока.

    Американские спортсмены начали праздновать победы, исполняя известный «танец Трампа», ставший популярным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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    29 июня 2026, 04:05 • Новости дня
    NYT: Сыновья Трампа заработали на добыче вольфрама в Казахстане

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заключил многомиллиардную сделку в горнодобывающей отрасли, а его сыновья получат от этого прибыль, так как соглашение между США и Казахстаном предоставило группе американских инвесторов, связанных с президентом и министром торговли, доступ к одному из крупнейших в мире неразработанных запасов вольфрама, пишет NYT.

    Семьи президента США Дональда Трампа и министра торговли Говарда Латника извлекли выгоду из соглашения с Казахстаном, пишет New York Times (NYT). Договор касался доступа американской компании к запасам вольфрама, необходимого для производства ракет, истребителей и микрочипов.

    Перед подписанием документа администрация одобрила финансирование проекта на сумму до 1,6 млрд долларов для фирмы Kaz Resources. Вскоре после переговоров в Нью-Йорке инвесторы из Dominari Securities, частично принадлежащей Дональду Трампу-младшему и Эрику Трампу, приобрели 20% акций структуры, связанной с казахстанским проектом.

    Одновременно инвестиционная компания Cantor Fitzgerald, контролируемая сыновьями Латника, помогла привлечь 210 млн долларов для смежной организации. Подобные операции обычно приносят миллионные комиссии.

    Согласно федеральным документам, изученным New York Times, одна или обе семьи имеют финансовые связи как минимум с 14 компаниями, которые активно сотрудничают с федеральным правительством по горнодобывающим сделкам, включая казахстанский проект. Общая сумма возможной государственной поддержки этих фирм превышает 8,9 млрд долларов.

    Все 14 этих компаний либо получили прямую выгоду от предложений финансовой помощи со стороны администрации Трампа, либо имеют заявки на получение разрешений в Министерстве торговли, которое курирует Лютник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын президента США допустил прекращение помощи США Украине из-за коррупции. Эрик Трамп занялся производством военных дронов. Украина испытала на поле боя американских роботов-гуманоидов, производство которых ведет стартап Эрика.


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    29 июня 2026, 15:59 • Новости дня
    Налоговый долг Самойловой вырос до 4,5 млн рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Задолженность блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой продолжает расти, превысив отметку в четыре миллиона рублей.

    Долг Оксаны Самойловой перед ФНС резко увеличился, передает «Газета.Ru». Выяснилось, что блогерша не выплатила по налогам 4 млн 378 тыс. 487 рублей.

    Согласно данным налоговой службы, задолженность образовалась несколько месяцев назад и до сих пор не погашена. Из-за этого сумма выросла почти до 4,5 млн рублей. Кроме того, банковские счета компании Family Fest, занимающейся продажей одежды, остаются заблокированными.

    Фирма Sammy Beauty в настоящее время находится в процессе ликвидации. Сама звезда социальных сетей пока не дает комментариев по поводу проблем в бизнесе и неоплаченных налогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Оксана Самойлова накопила задолженность перед налоговой службой и Роскомнадзором на сумму более 4 млн рублей.

    Судебные приставы открыли в отношении блогера исполнительное производство из-за несвоевременной сдачи отчетности компании «Фэмэли Фест».

    В апреле модель заключила мировое соглашение с рэпером Джиганом по спору о брачном договоре.

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    30 июня 2026, 04:17 • Новости дня
    ВМС США собрались создать первую за 40 лет ядерную боеголовку

    IE: ВМС США хотят создать первую за 40 лет ядерную боеголовку

    Tекст: Катерина Туманова

    ВМС США разрабатывают баллистическую ракету нового поколения, запускаемую с подводных лодок, и создают первую за почти 40 лет новую ядерную боеголовку W93, узнал портал Interesting Engineering.

    «Согласно программе стратегического планирования закупок ВМС США (PAE SSP), усилия по модернизации сосредоточены на ракете Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2) и боевой части W93/Mk7, которые в совокупности призваны поддерживать стратегический потенциал сдерживания ВМС вплоть до второй половины столетия», – пишет Interesting Engineering в материале о ядерной модернизации в США.

    Американский флот приступил к масштабному обновлению стратегического арсенала, включающему проектирование баллистической ракеты следующего поколения и передового боезаряда W93 для перспективных подводных ракетоносцев.

    Тем самым США делают важный шаг в обновлении морского компонента ядерной триады. Усилия военных сосредоточены на создании ракеты Trident II D5LE2 и новейшей боевой части W93/Mk7.

    Модернизация проходит на фоне подготовки флота к переходу от устаревающих подводных лодок класса Ohio к новым субмаринам Columbia.

    Первые корабли с обновленным арсеналом планируют ввести в эксплуатацию к 2039 году.

    Для ракеты разрабатывают гибридную конструкцию, которая объединит проверенные двигатели с современной авионикой и системами наведения.

    Боеголовка W93 станет первым подобным проектом в стране почти за 40 лет. Она заменит устаревающие элементы существующего арсенала.

    Программа тесно связана с британскими подводными лодками нового поколения Dreadnought. Для поддержки развертывания перспективного оружия американские военные активно расширяют производственную и испытательную инфраструктуру в нескольких штатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский летчик заявил об уничтожении ядерных ракет США ударами НЛО. Ford и GM переходят на выпуск боевых ракет. Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы в 2025 году сохранили и усилили курс на наращивание арсеналов.

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    28 июня 2026, 23:20 • Новости дня
    Аxios: США и Иран договорились прекратить взаимные удары

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Иран договорились прекратить взаимные удары, заявил высокопоставленный американский чиновник, так как обе стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать спор по поводу Ормузского пролива.

    Перемирие между США и Ираном длится всего 11 дней, а уже находится под угрозой срыва из-за возобновления ударов с обеих сторон и заявлений американского президента Дональда Трампа возобновить войну и «довести дело до конца», пишет портал Аxios.

    Возобновление боевых действий было вызвано противоречивыми интерпретациями меморандума о взаимопонимании о прекращении войны, особенно его условий в отношении Ормузского пролива, отмечает портал.

    «Мы решили прекратить все боевые действия», – заявил Axios высокопоставленный американский чиновник.

    Второй американский чиновник сообщил Axios, что обе стороны «пока» прекратят боевые действия и что «суда могут свободно передвигаться», поскольку технические переговоры должны продолжиться.

    Как американские чиновники, так и третий источник, знакомый с ситуацией, подтвердили запланированную на вторник встречу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщал в ночь на 28 июня, что американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива. Затем стало известно, что американский президент пригрозил уничтожить Иран. Ирак предложил стать посредником между США и Ираном.

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    30 июня 2026, 03:03 • Новости дня
    Пезешкиан назвал условия соблюдения Ираном соглашения с США

    Пезешкиан заявил о готовности Ирана соблюдать соглашение с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран намерен придерживаться договоренностей по урегулированию конфликта и отказу от ядерного оружия, если Вашингтон снимет морскую блокаду и санкции, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в эфире Press TV.

    «Если американская сторона будет соблюдать соглашение, мы также выполним свои обязательства... Наш подход к безрассудному бряцанию оружием и безосновательным угрозам состоит в том, чтобы полагаться на рациональность и человеческое достоинство при принятии решений, а когда приходит время действовать, защищаться решительно и бесстрашно», – приводит РИА «Новости» реплику президента Ирана.

    Иран и США дистанционно подписали меморандум в ночь на 18 июня. Документ предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты должны снять морскую блокаду, а иранская сторона – восстановить судоходство в Ормузском проливе.

    Тегеран также обязуется отказаться от получения ядерного оружия. Вопрос ядерной программы планируется урегулировать отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Главным итогом обсуждений для Ирана должно стать полное снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном. При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил  разблокировку размещенных в Катаре иранских средств.


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    30 июня 2026, 18:20 • Новости дня
    Forbes сообщил о возвращении Маска в клуб триллионеров

    Tекст: Ольга Иванова

    Состояние Илона Маска вновь достигло отметки одного триллиона долларов после роста стоимости акций SpaceX и Tesla на американском рынке.

    Американский предприниматель Илон Маск снова стал триллионером, его состояние вновь достигло одного триллиона долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Forbes. Издание отмечает: «Илон Маск вновь стал триллионером… акции SpaceX и Tesla выросли... что увеличило его чистый капитал более чем на 65 миллиардов долларов».

    По данным рейтинга Forbes Real-Time Billionaires, актуальная оценка капитала Маска составляет один триллион долларов. Ранее в июне состояние бизнесмена опускалось ниже этого уровня на фоне падения стоимости акций SpaceX. Тогда Маск пробыл триллионером менее двух недель после первичного публичного размещения акций космической компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, капитал Илона Маска в первый день торгов акциями SpaceX достиг 1,05 трлн долларов и сделал его первым в истории триллионером.

    Триумфальный выход SpaceX на биржу увеличил личные активы Маска до 1,32 трлн долларов и превысил общую стоимость биткоина.

    Позднее в июне капитал Маска снизился до 957 млрд долларов, и он утратил статус триллионера менее чем через две недели.

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    29 июня 2026, 22:48 • Новости дня
    Page Six назвал причину смерти звезды фильма ужасов «Звонок» Дэйви Чейз

    Page Six: Звезда фильма ужасов «Звонок» Дэйви Чейз умерла от СПИДа

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская актриса Дэйви Чейз, известная по ролям в фильме ужасов «Звонок» и сериалу «Донни Дарко», скончалась в возрасте 35 лет от осложнений, вызванных СПИДом, сообщил портал Page Six.

    Главной причиной смерти 35-летней актрисы Дэйви Чейз стал синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Согласно отчету судебно-медицинского эксперта округа Лос-Анджелес, характер смерти признан естественным, передает Page Six.

    В документе также упоминается хроническое употребление нескольких видов психоактивных веществ за короткий промежуток времени. По словам бойфренда актрисы Роя Эрнандеса, Чейз скончалась 16 июня после того, как у нее диагностировали менингит и несколько серьезных инфекций крови, приведших к сепсису.

    Незадолго до трагедии Эрнандес создал кампанию на платформе GoFundMe. «Дэйви Чейз, моя девушка, всегда была светом в моей жизни. Многие знают ее как талантливого ребенка-актера из «Лило и Стич», «Унесенных призраками» и «Донни Дарко». Но за кулисами она столкнулась с большими трудностями», – написал он.

    Эрнандес добавил, что после трудного детства и конфликта с семьей Чейз подвергалась травле и с трудом жила в Лос-Анджелесе.

    В начале месяца актрису госпитализировали из-за недоедания. На момент создания сбора средств врачи оценивали состояние Чейз как критическое, предупреждая, что времени осталось немного.

    Дэйви Чейз прославилась в 2002 году благодаря главным ролям и озвучке в мультфильме Disney «Лило и Стич» и фильме ужасов «Звонок», за который получила премию MTV Movie Award в номинации «Лучший злодей».

    Ее карьера включала участие в сериале HBO «Большая любовь», фильмах «Донни Дарко» и «Сабрина – маленькая ведьма». Последний раз Чейз появилась на экране в 2016 году в картине «Американская романтика».

    Сыгравшая зловещий призрак в фильме «Звонок» актриса Дэйви Чейз умерла в 35 лет 16 июня.

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    30 июня 2026, 06:06 • Новости дня
    Ирак выразил готовность принять переговоры США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Багдад выразил готовность предоставить площадку для возможных переговоров США и Ирана, заявил иракский посол в России Абдул-Карим Хашим Мустафа.

    Иракское руководство готово предоставить площадку для диалога между Соединенными Штатами и Ираном при возникновения такой необходимости, так как страна уже имеет подобный опыт.

    «В 2014 году Ирак принял первые непрямые переговоры между США и Ираном. Так что Ирак всегда готов сыграть эту роль, но это зависит от желания двух партнеров – США и Ирана», – заявил дипломат ТАСС.

    Посол отметил, что текущее обострение отношений Ирана с американской и израильской сторонами практически не сказалось на повседневной жизни иракских граждан.

    При этом посол Ирака обратил внимание, что ракеты пересекали воздушное пространство сразу нескольких стран региона, а техническими возможностями для перехвата обладают лишь единицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирака Фуад Хусейн предрекал всему миру вооруженный хаос из-за ситуации в Ормузском проливе. В иракском МИД уже предлагали стать посредником между США и Ираном. Пезешкиан назвал условия соблюдения Ираном соглашения с США.

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    29 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Трамп заявил о предстоящей встрече представителей США и Ирана

    Трамп сообщил о запланированных на вторник переговорах США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник в столице Катара состоятся прямые переговоры между Соединенными Штатами и Ираном, организованные по инициативе Тегерана.

    Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал контакт с представителями Тегерана, передает РИА «Новости»

    «Иран запросил встречу. Она состоится завтра в Дохе!» – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social. Ожидается, что переговоры пройдут во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американский президент заявил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции.

    До этого глава Белого дома подписал меморандум о прекращении войны с Исламской республикой.

    Между тем замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном в Катаре.

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    29 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Представитель Пугачевой не подтвердила информацию о завершении карьеры певицы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель артистки Елена Чупракова сообщила, что не располагает данными о хирургических вмешательствах и прекращении концертной деятельности певицы.

    «Нет, у меня такой информации нет. Я не в курсе», – заявила она в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА «Новости».

    Ранее в медиапространстве распространились слухи о том, что примадонна якобы перенесла две операции на сердце.

    Сообщалось, что из-за состояния здоровья певица решила отказаться от дальнейших выступлений и окончательно завершить творческий путь.

    В феврале Чупракова допустила возможность приезда Пугачевой в Россию в этом году.

    Продюсер Евгений Бабичев спрогнозировал первое после длительного перерыва выступление исполнительницы на фестивале в Юрмале.

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    1 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Телеведущая Летучая получила травму головы на съемках передачи
    Телеведущая Летучая получила травму головы на съемках передачи
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Телеведущая Елена Летучая подверглась нападению неизвестного мужчины при попытке войти в медицинский центр, где, по данным журналистов, незаконно оформляли кредиты пациентам.

    Инцидент с нападением на журналистку произошел во время работы над новым сезоном проекта «Новый Ревизорро», передает Газета.Ru.

    Неизвестный мужчина атаковал ведущую, когда съемочная группа пыталась проникнуть в лечебное учреждение, подозреваемое в мошенничестве с кредитами.

    «В новом сезоне мне досталось физически. Когда мы шли с потерпевшей в клинику, где людям незаконно навязывали кредиты, на меня напал незнакомец: ударили по голове, и началась драка. В результате нападения я получила травму головы. Мне пришлось остановить на неделю съемки, ввиду того что из-за этого инцидента мне был прописан постельный режим», – рассказала Летучая.

    Ранее команда «Ревизорро» неоднократно сталкивалась с агрессией. После жестокого избиения сотрудников в Салехарде, где оператор получил черепно-мозговую травму, ведущая покинула проект, и он несколько лет не выходил в эфир. Сама журналистка считает расследования своим призванием и спокойно относится к конфликтам, отмечая, что теперь ее безопасностью на шоу занимается супруг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет передал в суд уголовное дело о нападении на съемочную группу «Известий».

    В мае следователи возбудили дело из-за избиения журналистов РЕН ТВ в частном медицинском кабинете Зеленограда.

    В марте полиция задержала троих подозреваемых в нападении на корреспондента в Подольске.

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