Трамп выразил соболезнования в связи со смертью солиста Village People

Tекст: Ольга Иванова

Президент США выразил соболезнования после смерти 74-летнего солиста группы Village People Виктора Уиллиса, передает РИА «Новости». Политик регулярно использует хит коллектива Y.M.C.A. во время своих публичных выступлений.

«Он был замечательным и счастливым человеком, которому нравилось, что я использовал песню его группы Y.M.C.A. на своих митингах», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Политик отметил, что эта композиция снова стала огромным хитом спустя десятилетия после релиза. По его словам, Уиллис и его группа с самого начала поддерживали выступления Трампа. Он добавил, что будет вспоминать музыканта каждый раз, когда звучит Y.M.C.A., в том числе в праздничную неделю Четвертого июля. Ранее представители Village People сообщили, что солист ушел из жизни 30 июня после короткой, но тяжелой болезни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, солист диско-группы Village People Виктор Уиллис скончался в возрасте 74 лет после тяжелой болезни.

Белый дом распространил видеоролик с танцем американского лидера под песню Y.M.C.A. в честь ста дней его второго срока.

Перед Новым годом Дональд Трамп вместе с предпринимателем Илоном Маском станцевали под этот всемирно известный хит в имении Мар-а-Лаго.