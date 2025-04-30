  • Новость часаСистема ПВО за ночь сбила 34 украинских беспилотника над пятью регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Беспрецедентный кризис заставляет сбивать цены на автомобили
    Энергетики отвергли официальное объяснение энергокризиса в Европе
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    Захарова раскрыла появление надписи «Россия рулит» на автомобиле Лаврова в Рио
    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград
    Госдеп пригрозил выходом США из переговоров по Украине
    Спецпосланник США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом
    В Киеве создали спецгруппу журналистов для срыва следствия по трагедии в Одессе
    ФСБ рассекретила новые документы о самоубийстве Гитлера
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

    54 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    5 комментариев
    30 апреля 2025, 09:51 • Новости дня

    Белый дом показал танец Трампа в честь 100 дней президентства

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп танцует на митинге в Мичигане, посвященном ста дням его второго срока.

    Белый дом распространил видеоролик с выступлением Трампа, снятый на митинге в городе Уоррен, штат Мичиган, передает ТАСС.

    Мероприятие было приурочено к первой сотне дней второго президентского срока Трампа.

    Глава государства исполнил свой знаменитый танец под песню YMCA группы Village People.

    Отметим, результаты свежего опроса показали, что значительная часть жителей США не одобряет деятельность Дональда Трампа на посту президента во втором сроке. Рейтинг одобрения Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп завершает первые сто дней второго срока с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия. При этом результаты опроса показали, что деятельность Трампа на посту президента за этот период соответствовала ожиданиям значительной части американцев.

    28 апреля 2025, 11:52 • Новости дня
    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине

    Песков заявил о продолжении СВО и готовности к переговорам с Киевом

    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не отказывается от специальной военной операции, однако допускает возможность переговоров с Киевом без каких-либо предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, однако Москва готова к началу переговоров с Киевом без предварительных условий, о чем президентом России было заявлено неоднократно. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал недавний призыв президента США Дональда Трампа к России прекратить удары по украинским объектам, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия для того, чтобы перевести ситуацию в мирное русло.

    В Кремле заявили, что ожидают от Киева сигнала о готовности к прямым переговорам.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает наносить удары по объектам ВСУ.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России в ответ на удары по инфраструктуре Украины.

    Коментарии (18)
    29 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

    В интервью журналу The Atlantic президент США сказал, что Украина «очень скоро будет разгромлена», передает ТАСС. «Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза», – заявил он.

    На вопрос о возможности предоставления Украине еще больше вооружений, глава Белого дома ответил, что «это необязательно должно быть оружие». По его словам, это могут быть санкции или банковские операции. «Это может быть оружие посредством санкций. Это может быть оружие при помощи банковских операций. Это может быть множество других видов оружия», – сказал американский лидер.

    Издание The Economist сообщало, что представители военной разведки Украины признали нынешний период конфликта наиболее трудным на сегодняшний день.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

    Коментарии (26)
    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

    Коментарии (0)
    27 апреля 2025, 13:20 • Новости дня
    Журналист: Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским в Риме
    Журналист: Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским в Риме
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время встречи в Риме Дональд Трамп не разрешил Эммануэлю Макрону участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским, попросив французского президента покинуть зал, сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

    Дональд Трамп не позволил Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским во время встречи в Риме, передает RT. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя видео, на котором запечатлена подготовка к переговорам. По словам журналиста, «Трамп сказал Макрону не вмешиваться».

    На видео видно, что вначале в зале стояли три стула и, кроме Зеленского и Трампа, там был Макрон. Французский президент поздоровался с Зеленским и попытался поприветствовать Трампа, но тот что-то сказал, после чего Макрон удалился. В дальнейшем на записи видно, как переговоры проходят только с двумя участниками, а третьего стула больше нет. Боуз отметил, что Макрон сделал так, как ему приказали, и добавил, что Зеленский по окончании разговора сразу поехал докладывать Макрону.

    Позже лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал Макрона уйти в отставку после этого инцидента, подчеркнув, что президент Франции «подорвал доверие к стране», пишет РИА «Новости».

    «От Макрона отмахнулись как от лакея. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы!» – написал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.

    Коментарии (8)
    28 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Конгрессвумэн Грин оценила встречу Трампа и Зеленского двумя словами

    Конгрессвумэн Грин: Зеленский понял, что все кончено

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане Владимир Зеленский понял, что «все кончено», заявила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин прокомментировала встречу Зеленского и Трампа, которая состоялась в соборе Святого Петра в Ватикане. Грин опубликовала фотографию, на которой Трамп и Зеленский сидят друг напротив друга в пустом зале, при этом лицо Зеленского выражает сильную напряженность, передает канал «360».

    Грин подписала фотографию словами: «Все кончено». По ее мнению, Зеленский понял, что рассчитывать ему больше не на что.

    Встреча продолжалась около 15 минут и проходила по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, но сам Макрон в ней участия не принимал.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский стал спокойнее после переговоров в Риме.

    Дональд Трамп во время встречи в Риме попросил президента Франции Эммануэля Макрона покинуть зал и не разрешил ему участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским.

    Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной.

    Коментарии (6)
    28 апреля 2025, 09:28 • Новости дня
    Bloomberg: Началась глобальная гонка за учеными из США

    Tекст: Ирма Каплан

    Несколько стран предложили меры по привлечению американских ученых на фоне сокращения финансирования исследований в США и массовых увольнений, передает Bloomberg.

    Глобальная гонка за привлечением американских ученых нарастает по мере того, как президент США Дональд Трамп сокращает финансирование исследований, а федеральные агентства провоцируют массовые увольнения персонала из исследовательских институтов, передает Bloomberg.

    «Канада, Франция, Германия, Дания, Норвегия и Австралия входят в число стран, предлагающих стимулы, включая финансирование, упрощенные пути иммиграции и конкурентоспособные пакеты услуг при переезде, для привлечения ученых, сталкивающихся с растущей неопределенностью на родине в США», – говорится в материале.

    Согласно опросу Nature, проведенного в марте, более 1200 ученых, 75% респондентов, заявили, что рассматривают возможность переезда из США, а Европа и Канада были одними из самых популярных мест для переезда.

    Решения администрации Дональда Трампа привели к приостановке крупных исследовательских проектов и массовым увольнениям сотрудников, включая ученых, в рамках госпрограммы сокращения расходов под руководством Илона Маска.

    Норвегия в ответ на ситуацию с учеными в США учредила фонд в размере 100 млн крон для привлечения международных исследователей. Австралийская академия наук запустила программу по быстрому трудоустройству ученых из США.

    При этом эксперты считают, что без увеличения внутреннего финансирования большинству стран будет сложно привлечь значительное число американских ученых, отмечает агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, австрийский министр по делам женщин, науки и исследований Ева-Мария Хольцляйтнер объявила о программе с 50 стипендиями для американских студентов и ученых, испытывающих политическое давление в США.

    Коментарии (10)
    27 апреля 2025, 15:45 • Новости дня
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    @ KONTROLABIPA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время похорон папы Франциска президент США Дональд Трамп обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с загадочным пятисловным предупреждением, что зафиксировал профессиональный чтец по губам.

    Трамп дал Макрону жесткое предупреждение незадолго до встречи с Владимиром Зеленским на похоронах папы римского, сообщает The Sun. По данным профессионального специалиста по чтению по губам Николы Хиклинг, Трамп сказал Макрону: «Ты не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не стоит здесь быть». Зеленский, по наблюдениям Хиклинг, кивнул в знак согласия, а находившийся рядом священник выглядел встревоженным услышанным.

    В ходе короткой встречи Зеленский заявил Трампу: «Я бы хотел, чтобы вы это сделали, но не таким способом», на что Трамп ответил: «Очень интересная стратегия. У тебя есть уверенность». После похорон Зеленский сообщил, что обсуждал с Трампом вопросы прекращения огня и надежного мира, который предотвратит новую войну, отметив символичность и, возможно, историческую значимость этой встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.

    Коментарии (0)
    28 апреля 2025, 14:26 • Новости дня
    Эксперт счел «сочинительством» слова Шмыгаля о прощении Вашингтоном украинского долга

    Политолог Лизан призвал не доверять заявлению Киева об отказе США от долга Украины

    Эксперт счел «сочинительством» слова Шмыгаля о прощении Вашингтоном украинского долга
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дениса Шмыгаля о том, что США не будут включать долг Украины в сделку по полезным ископаемым, никак не укладывается в логику действий администрации Дональда Трампа. Не исключено, что украинская сторона сочинила это для достижения внутриполитических целей и дипломатических маневров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.

    «Если США отказываются включать долг Киева в ресурсную сделку, как о том заявляет Денис Шмыгаль, то в чем смысл этого соглашения? Ключевым элементом всей конструкции было превратить оказанную безвозмездную помощь в возмездную, реализовать желание Вашингтона вернуть впустую потраченные на поддержку Украины деньги», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее оценка Соединенных Штатов относительно суммы долга менялась: звучали 500 млрд долларов, затем 300 млрд долларов, а также 100 млрд долларов. «Если допустить, что Америка действительно все прощает офису Зеленского, и Украина ничего не должна, то возникает вопрос: как будет работать инвестфонд, создание которого предполагается в рамках сделки», – рассуждает собеседник.

    Проект соглашения предполагал закрепление за США 100% собственности будущего фонда и распределение взносов сторон в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи ископаемых, а американская сторона – всего треть, уже предоставленную Киеву в виде оружия.

    «Получается, что Киев договорился с Вашингтоном просто пустить к себе американский капитал? Но для этого Штатам не надо заходить на Украину: можно взять под контроль одну-две госкомпании и вопрос решен. Для этого даже не надо присылать менеджеров из Штатов», – иронично отметил Лизан.

    Сомнительной также выглядит вероятность того, что офис Зеленского смог предложить Белому дому «некие более выгодные условия», которые закрыли бы долг, продолжил он. «У Украины достаточно банальное и стандартное содержание недр. Там нет, скажем, вибраниума, в котором заинтересованы США», – уточнил экономист.

    По его мнению, доверять словам Шмыгаля не стоит – «важно дождаться подтверждения или опровержения со стороны администрации Трампа». «Скорее всего, украинский премьер сочинил позицию Вашингтона и выдает желаемое за действительное», – допустил аналитик, предположив, что таким образом Киев преследует две цели.

    «Первая – сгладить неудачную встречу Зеленского с Трампом в Ватикане. А вторая – «качнуть перемогу» в надежде затянуть переговоры по ресурсной сделке и сорвать их. Пока украинская сторона действует в логике Минских соглашений: менять людей, отправлять делегации и надеяться на то, что оно как-то все само рассосется», – заключил Лизан.

    Ранее Украина и США договорились, что в соглашении о природных ресурсах не будет засчитана уже предоставленная американская помощь. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом.

    «Есть хороший прогресс <...> Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная (Вашингтоном) до его подписания», – написал он. По словам Шмыгаля, Киев определил красные линии: соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, не противоречить конституции страны и быть ратифицировано Верховной радой.

    Премьер также заявил, что Киев уже располагает «подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов». Кроме того, он предложил ввести специальные пошлины на импорт товаров из России, поступления от которой будут направлять в фонд восстановления Украины.

    Напомним, подписание ресурсной сделки сорвалось в конце февраля после скандальной перепалки, устроенной Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее 17 апреля стороны подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Украинский министр экономики Юлия Свириденко тогда сообщала, что остается завершить работу над текстом документа, подписать его, а затем ратифицировать в парламентах.

    Коментарии (9)
    27 апреля 2025, 11:01 • Новости дня
    Трамп назвал нелепыми требования о передаче Крыма Украине
    Трамп назвал нелепыми требования о передаче Крыма Украине
    @ AL DRAGO/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп отверг требования о передаче Крыма и других регионов Украине, назвав их «нелепыми».

    В социальной сети Truth Social Трамп назвал данные требования нелепыми, комментируя статью издания The New York Times. Он отметил, что вне зависимости от того, насколько выгодной окажется возможная сделка между Россией и Украиной, The New York Times будет освещать ее в негативном ключе, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подчеркнул, что шеф-корреспондент по Белому дому Питер Бейкер, согласно мнению президента, написал статью под давлением редакции и включил в нее требования о возврате Украине территорий, в том числе Крыма. В прямой речи Трамп заявил: «Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо».

    Ранее американский эксперт Альфред де Зайас сообщил, что Украина не располагает историческими или правовыми основаниями для претензий на полуостров, называя Крым российской территорией.

    Накануне Times сообщила, что план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится.

    Коментарии (2)
    29 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину

    Трамп заявил о значительном превосходстве России над Украиной в военной сфере

    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США подчеркнул крупное военное превосходство России по сравнению с Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

    Россия представляет собой очень большую военную силу, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку, передает РИА «Новости».

    «Россия является очень большой военной силой, а Украина – нет», – отметил Трамп.

    Он добавил, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его «очень плохим», и подчеркнул: «И я в действительности заканчиваю его».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

    Кроме того, Кремль объявил о перемирии по случаю 80-летия Победы – с 7 по 10 мая будут остановлены все боевые действия. По словам Пескова, Москва пока не получила ответа от украинской стороны по поводу присоединения к перемирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, при этом отметив разногласия с Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по урегулированию ситуации на Украине, чем это известно общественности, и заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

    Коментарии (8)
    28 апреля 2025, 14:42 • Новости дня
    Назван фаворит парламентских выборов в Канаде

    Американист Дробницкий: Либералы стали фаворитами выборов в Канаде

    Назван фаворит парламентских выборов в Канаде
    @ David Chapman/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Либеральная партия имеет наибольшие шансы на победу на парламентских выборах в Канаде. Ее лидер Марк Карни планирует сохранить уровень социальных расходов, потому что это соответствует запросу большинства канадцев, однако в будущем правительству Канады придется урезать социальную часть бюджета. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. В понедельник в Канаде стартуют парламентские выборы.

    «Скорее всего, на канадских выборах победит Либеральная партия, а премьером станет ее лидер Марк Карни. Их противники – консерваторы во главе с Пьером Пуальевром – являются сторонниками сокращения социальных расходов, что не соответствует запросам большей части канадского электората. Впрочем, ближе к концу года экономической кризис может усилиться, и тогда эту статью бюджета в любом случае придется урезать», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Основная борьба развернется между Карни и Пуальевром. А член Либеральной партии Ариэль Каябага, министр демократических институтов и лидер Палаты общин, затем окажет влияние на формирование коалиционного правительства», – считает собеседник.

    «Что касается отношений с США, то Оттава, как часть Евроатлантического мира, и Западная Европа сходятся во мнении, что президенту США Дональду Трампу придется смягчать тарифную политику, а применительно к Канаде вообще возвращаться к ранее действующим договорам. Западные элиты уверены, что республиканское большинство в Конгрессе также пойдет против главы Белого дома», – детализировал эксперт.

    «Ожидания Оттавы не лишены смысла. США не смогут даже в среднесрочной перспективе исправить торговый баланс. Реиндустриализация неспособна запуститься по росчерку пера Трампа. Им придется возвращаться к прежним схемам работы с Канадой, которой такая ситуация поможет сохранить социальную и фискальную политику», – спрогнозировал он.

    В понедельник в Канаде пройдут досрочные выборы в нижнюю палату парламента – Палату общин. Кампания планировалась на осень, но была перенесена после того, как Марк Карни сменил Джастина Трюдо на посту лидера правящей Либеральной партии, а значит, и в должности премьер-министра страны.

    У либералов изначально шансы на победу были ниже, поскольку популярность бывшего премьер-министра Джастина Трюдо пошла на спад на фоне подорожания продуктов питания, повышения цен на жилье и роста иммиграции. Но затем глава Белого дома Дональд Трамп начал угрожать экономике и суверенитету Канады, предлагая стране стать 51-м штатом США, пишет The Associated Press.

    Поведение Трампа разозлило канадское общество, заставив многих отменить отпуска на американских курортах, отказаться покупать товары, привезенные с территории южного соседа, и, судя по всему, голосовать против консервативных сил. «Американцы хотят сломать нас, чтобы владеть нами», – заявлял Карни.

    При этом и Карни, и Пуальевр заявили, что в случае своего избрания они ускорят переговоры по соглашению о свободной торговле между Канадой и США, чтобы положить конец неопределенности, наносящей ущерб экономикам обеих стран. По оценкам экспертов, у либерала больше шансов на победу еще и потому, что ранее он возглавлял Центральный банк Канады.

    Коментарии (0)
    29 апреля 2025, 22:18 • Новости дня
    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским

    Трамп заявил о большей легкости взаимодействия с Путиным по сравнению с Зеленским

    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США Дональд Трамп признался, что ему было проще вести дела с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    В интервью Гленну Беку Трамп заявил: «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

    Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за поведение во время визита в Белый дом, когда украинский лидер, по его словам, начал повышать голос, требуя больше помощи в сфере безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Кремля, Киев пока не отреагировал на это предложение.

    В феврале Трамп резко отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал на подписание соглашения по украинским недрам, потребовав согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, однако он пытается ее спасти, а Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме 26 апреля обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении, при этом сам диалог в Ватикане прошел в конструктивной атмосфере и без прежней напряженности.

    Коментарии (5)
    27 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Трамп потребовал бесплатного прохода судов США через Суэцкий и Панамский каналы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп призвал обеспечить для американских судов бесплатный проход через Панамский и Суэцкий каналы, подчеркнув роль США в их строительстве и стратегическую важность этих маршрутов, пишет Bloomberg.

    Как передает Bloomberg, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости предоставить американским судам право бесплатного прохода через Панамский и Суэцкий каналы. В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул: «Эти каналы бы не существовали без Соединенных Штатов Америки». Он также сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио «немедленно заняться» этим вопросом.

    С начала года Трамп концентрировал усилия на выводе китайских операторов из портов вокруг Панамского канала. Теперь президент США обратил внимание и на Суэцкий канал, который соединяет Средиземное и Красное моря.

    В последние месяцы Трамп усилил давление на Китай, вводя тарифы и предлагая новые сборы для китайских грузовых судов. Главной целью этих мер является стимулирование возрождения американского судостроения, поскольку, по мнению Вашингтона, доминирование Китая в этой отрасли было достигнуто несправедливо и наносит ущерб интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Панамы решило отменить сборы за проход своих судов через Панамский канал для американского правительства, что позволит США ежегодно экономить миллионы долларов.

    Коментарии (7)
    28 апреля 2025, 00:27 • Новости дня
    Британские СМИ сообщили о назначении третьего стула на встрече Трампа и Зеленского

    Telegraph выдвинула версию о назначении третьего стула на встрече Трампа и Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    Третий стул на переговорах Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане предназначался переводчику, но встреча прошла тет-а-тет.

    По данным газеты Telegraph, на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского перед похоронами папы римского в Ватикане третий стул предназначался переводчику, передает РИА «Новости». В итоге формат встречи изменили, и переговоры прошли в формате тет-а-тет, а третий стул убрали.

    Дипломатические источники из Франции пояснили, что именно французский президент Эммануэль Макрон побудил Зеленского напрямую поговорить с Трампом. В материале отмечается, что Зеленский хотел подтвердить свою поддержку прекращению огня, а Трамп – усилить давление на Россию.

    Видеозаписи Белого дома запечатлели изначальную расстановку из трех стульев, но в итоге остались только для Трампа и Зеленского. Как отмечает телеканал Sky News, стороны собирались обсудить детали после церемонии, однако, по данным портала «РБК-Украина», дальнейшая беседа не состоялась. Канал CNN сообщил, что Трамп быстро покинул Рим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел очень продуктивную беседу с главой киевского режима Владимиром Зеленским перед началом похорон папы Римского Франциска в Ватикане, во время похорон папы римского Трамп провел личную встречу с Зеленским и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а также Трамп, по сообщению ирландского журналиста Чея Боуза, попросил президента Франции Эммануэля Макрона покинуть зал и не разрешил ему участвовать в переговорах с Зеленским.

    Коментарии (3)
    29 апреля 2025, 16:24 • Новости дня
    Трамп допустил переход на сторону Украины

    Трамп заявил о возможности поддержки Украины при определенных условиях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, отметив свои разногласия с Владимиром Зеленским.

    Дональд Трамп допустил, что может изменить свою позицию в конфликте России и Украины и поддержать украинскую сторону, передает РИА «Новости». В интервью главному редактору Atlantic Джеффри Голдбергу Трамп отметил, что не обязательно будет на стороне Владимира Зеленского, однако готов поддержать Украину в целом.

    Трамп подчеркнул, что его решение зависит от действий российского руководства. Он вновь напомнил о скандалах, связанных с поведением Зеленского во время визита в Белый дом, что, по его словам, осложнило их отношения. При этом американский политик дал понять, что текущая ситуация может повлиять на его выбор стороны в конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа увеличить поставки вооружения.

    Сам Трамп отметил, что их встреча в Ватикане прошла конструктивно и без прежней напряженности.

    Коментарии (12)
    27 апреля 2025, 20:57 • Новости дня
    Филиппо увидел символизм в «изгнании» Макрона Трампом в Ватикане

    Tекст: Ольга Иванова

    По мнению французского политика Флориана Филиппо, ситуация с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном в Ватикане отразила реальные политические тенденции.

    Трамп «изгнал» Макрона, когда тот попытался присоединиться к его разговору с Владимиром Зеленским в Ватикане, Филиппо назвал произошедшее крайне символичным событием, подчеркнув, что страны Евросоюза на самом деле не стремятся к установлению мира, передает RT.

    В беседе с журналистами Филиппо заявил: «Тем, кто абсолютно хочет помешать миру, мы физически преграждаем путь. Я считаю, что то, что произошло вчера в Сан-Пьетро в Риме, было чрезвычайно символичным».

    Он также выразил мнение, что Макрон заботится исключительно о собственной карьере и не заинтересован в разрешении конфликтов.

    Во время переговоров с Владимиром Зеленским в Ватикане Дональд Трамп отстранил от участия в беседе президента Франции Эммануэля Макрона. Как отмечают эксперты, глава Белого дома устал от стремления Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как встреча в Риме повлияла на ход мирных переговоров.

    Коментарии (0)
    Главное
    Захарова обвинила Киев в планировании терактов в «прямом эфире»
    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая
    Бывший боец ВСУ стал командиром расчета БПЛА на российской стороне
    The Times: Европа не смогла собрать 25 тыс. военных для Украины
    Белый дом показал танец Трампа в честь 100 дней президентства
    Латвия запретила въезд певице Кристине Орбакайте
    Сенатор рассказал о новых схемах мошенничества перед 9 Мая

    Беспрецедентный кризис заставляет сбивать цены на автомобили

    Целых полмиллиона нераспроданных легковых автомобилей скопилось на складах в России. Это беспрецедентный объем на фоне обвалившихся продаж. А это значит, что покупателей ждут скидки, считают в «Автостате». На каких автомобилях можно будет сэкономить, и почему ситуация с распродажей машин не такая однозначная? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и КНДР вскрыли военное лицемерие Запада

    Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейцев в освобождении Курской области. В ответ западные страны раскритиковали сближение Пхеньяна и Москвы. Однако эксперты отмечают: громкие заявления США и ЕС беспочвенны. В то время как присутствие северокорейских военных в Курской области регламентировалось союзническим договором с Россией, отправка западных наемников на Украину остается нелегальной до сих пор. Подробности

    Перейти в раздел

    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

    Перейти в раздел

    Президент Финляндии показал Украине свои личные комплексы

    «У президента Финляндии есть личные мотивы комплексовать по этому поводу». Такими словами политологи комментируют опасения Александра Стубба по поводу возможной «финляндизации» Украины и предостережения киевскому режиму от территориальных уступок России. Откуда же эти комплексы, если нейтралитет принес Финляндии настоящее процветание в эпоху холодной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чем Трамп похож на Ельцина

      Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

    • Зачем России перемирие на юбилей Победы

      В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............