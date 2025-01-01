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Трамп и Маск станцевали в Мар-а-Лаго перед Новым годом
В Сети распространилось видео, как избранный президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск танцуют под знаменитую песню YMCA в имении Мар-а-Лаго перед Новым годом.
Ролик с танцем Трампа и Маска опубликовал политик Бо Лаудон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает «Лента.Ру».
На записи видно, как Трамп и Маск танцуют под всемирно известный хит YMCA группы Village People. Эта песня давно стала своеобразным гимном предвыборных кампаний Трампа.
Лаудон, комментируя видео, написал: «Президент Трамп и Илон Маск только что отпраздновали Новый год, станцевав вместе под песню YMCA! Храни бог этих американских героев!».
Напомним, Маск после выборов в США поселился в арендованном у Дональда Трампа коттедже в Мар-а-Лаго, стоимость аренды которого составляет 2 тыс. долларов за ночь.