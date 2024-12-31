Маск поселился в коттедже Трампа в Мар-а-Лаго

Илон Маск арендовал коттедж у Трампа в Мар-а-Лаго после выборов

Tекст: Денис Тельманов

Американский предприниматель Илон Маск после президентских выборов в США проживает в коттедже, арендованном у Дональда Трампа на территории его поместья Мар-а-Лаго во Флориде, пишет New York Times со ссылкой на источники. Коттедж находится всего в нескольких сотнях футов от главного дома.



Маск переехал в коттедж в день выборов и наблюдал за подсчетом голосов вместе с Трампом. Он оставался в поместье до Рождества и, как ожидается, вернется в ближайшие дни. При этом неясно, сколько в конечном итоге Маск заплатит за аренду, но стоимость составляет минимум две тысячи долларов за ночь.

По данным New York Times, Маск вряд ли сохранит такой физический доступ к Трампу после его инаугурации 20 января 2025 года. Ранее Маск шутил, что Мар-а-Лаго стал новым Белым домом, а также опроверг слухи о покупке дома рядом с резиденцией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп поддержал позицию Илона Маска в споре о визах для высококвалифицированных мигрантов. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что действующий президент США Джо Байден большую часть своего срока провел в отпуске. Избранный президент Трамп пригласил Маска для реформирования государственного аппарата США, что может повлиять на пересмотр подходов к государственным инвестициям в стране.