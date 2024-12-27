NYT: Трамп привлек Маска для реформирования госаппарата США

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает New York Times, Маск, известный своим авторитетом в Кремниевой долине, может оказать значительное влияние на переоценку подходов к государственным инвестициям, передает РИА «Новости». Это особенно актуально для программ, которые излишне консервативны, но имеют критически важное значение, говорится в материале.

Издание отмечает, что американское правительство продолжает вкладывать триллионы долларов в поддержку существующих технологий. В то же время Китай активно инвестирует в рискованные, но перспективные направления. Аналитики подчеркивают, что США необходимо развивать стратегию, учитывающую возможность неудач как часть пути к успеху, особенно в условиях доминирования Китая в сфере чистой энергетики и технологий.

«Если наши инвестиции настолько безопасны, что практически никогда не терпят неудачу, значит, мы что-то делаем не так», – заявил Джошуа Зоффер из Clocktower Ventures, которого цитирует издание. Эксперты считают, что Маск, как крупный предприниматель и инвестор, способен определить разницу между пустыми тратами и обоснованным риском.

Ранее сообщалось, что Маск активностью в соцсетях спровоцировал пересмотр бюджета США в канун Рождества. Газета The New York Times писала, что Трамп и Маск намерены сократить федеральные расходы США на 2 трлн долларов, планируя уменьшить число правительственных агентств.