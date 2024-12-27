Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.5 комментариев
NYT: Трамп привлек Маска для реформирования госаппарата США
Избранный президент США Дональд Трамп пригласил бизнесмена Илона Маска для реформирования государственного аппарата, что может привести к пересмотру подхода к государственным инвестициям в стране, пишет New York Times (NYT).
Как сообщает New York Times, Маск, известный своим авторитетом в Кремниевой долине, может оказать значительное влияние на переоценку подходов к государственным инвестициям, передает РИА «Новости». Это особенно актуально для программ, которые излишне консервативны, но имеют критически важное значение, говорится в материале.
Издание отмечает, что американское правительство продолжает вкладывать триллионы долларов в поддержку существующих технологий. В то же время Китай активно инвестирует в рискованные, но перспективные направления. Аналитики подчеркивают, что США необходимо развивать стратегию, учитывающую возможность неудач как часть пути к успеху, особенно в условиях доминирования Китая в сфере чистой энергетики и технологий.
«Если наши инвестиции настолько безопасны, что практически никогда не терпят неудачу, значит, мы что-то делаем не так», – заявил Джошуа Зоффер из Clocktower Ventures, которого цитирует издание. Эксперты считают, что Маск, как крупный предприниматель и инвестор, способен определить разницу между пустыми тратами и обоснованным риском.
Ранее сообщалось, что Маск активностью в соцсетях спровоцировал пересмотр бюджета США в канун Рождества. Газета The New York Times писала, что Трамп и Маск намерены сократить федеральные расходы США на 2 трлн долларов, планируя уменьшить число правительственных агентств.