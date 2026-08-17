Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Путин обсудил развитие спортивной инфраструктуры в Арктике
Путин и глава НАО Гехт обсудили строительство спортивных объектов в Арктике
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт. Главной темой разговора стало создание новых объектов социальной инфраструктуры, включая дома культуры и спортивные комплексы в арктических регионах страны.
«Спортивные сооружения, я знаю, вы тоже этим занимаетесь все-таки», – сказал глава государства в ходе беседы, сообщает сайт Кремля.
Глава региона подчеркнула высокую востребованность подобных объектов на Крайнем Севере. По ее словам, необходимость расширения спортивной инфраструктуры обусловлена суровыми климатическими условиями, в частности длительной полярной ночью.
Она сообщила, что уже направила в Минспорт России соответствующие предложения по улучшению оснащенности арктических территорий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года президент России заявил о планах дальнейшего освоения Арктики вне зависимости от климатических изменений.
Прошлой весной глава государства поручил рассмотреть вопрос создания федерального центра по зимним видам спорта в Мурманской области.
В марте прошлого года Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности руководителя Ненецкого автономного округа.