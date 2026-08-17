Путин обсудил развитие спортивной инфраструктуры в Арктике

Путин и глава НАО Гехт обсудили строительство спортивных объектов в Арктике

Tекст: Елизавета Шишкова

«Спортивные сооружения, я знаю, вы тоже этим занимаетесь все-таки», – сказал глава государства в ходе беседы, сообщает сайт Кремля.

Глава региона подчеркнула высокую востребованность подобных объектов на Крайнем Севере. По ее словам, необходимость расширения спортивной инфраструктуры обусловлена суровыми климатическими условиями, в частности длительной полярной ночью.

Она сообщила, что уже направила в Минспорт России соответствующие предложения по улучшению оснащенности арктических территорий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года президент России заявил о планах дальнейшего освоения Арктики вне зависимости от климатических изменений.

Прошлой весной глава государства поручил рассмотреть вопрос создания федерального центра по зимним видам спорта в Мурманской области.

В марте прошлого года Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности руководителя Ненецкого автономного округа.