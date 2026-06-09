Moderna получила разрешение на испытания вакцины от рака в Британии

Власти Британии разрешили Moderna провести испытания вакцины от рака

Tекст: Тимур Шайдуллин

Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения одобрило клинические испытания в стране препарата для профилактики онкологических заболеваний. Корпорация из США Moderna планирует привить первого участника исследования летом 2026 года. Речь идет об использовании инновационного средства mRNA-4194, передает ТАСС.

Лекарство создано специально для пациентов с синдромом Линча. Это генетическое заболевание значительно повышает риск возникновения рака кишечника и ряда других опухолей.

Представители организации подчеркнули, что медикамент разрабатывается исключительно для профилактики онкологии у людей из группы высокого риска. Успешное завершение клинических испытаний позволит применять технологию мРНК для предупреждения тяжелых недугов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное медико-биологическое агентство России получило разрешение на клиническое применение мРНК-вакцины «Онкорна» для лечения колоректального рака. Позже ученые зафиксировали первые положительные иммунные изменения у привитого от меланомы пациента.

А в середине мая первые российские онкобольные приступили к терапии персонифицированным препаратом от рака кишечника.