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Moderna получила разрешение на испытания вакцины от рака в Британии
Власти Британии разрешили Moderna провести испытания вакцины от рака
Американская биотехнологическая компания Moderna готовится протестировать в Британии препарат mRNA-4194, предназначенный для предотвращения развития опухолей у пациентов с генетической предрасположенностью, власти островной страны уже дали согласие на проведение тестов.
Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения одобрило клинические испытания в стране препарата для профилактики онкологических заболеваний. Корпорация из США Moderna планирует привить первого участника исследования летом 2026 года. Речь идет об использовании инновационного средства mRNA-4194, передает ТАСС.
Лекарство создано специально для пациентов с синдромом Линча. Это генетическое заболевание значительно повышает риск возникновения рака кишечника и ряда других опухолей.
Представители организации подчеркнули, что медикамент разрабатывается исключительно для профилактики онкологии у людей из группы высокого риска. Успешное завершение клинических испытаний позволит применять технологию мРНК для предупреждения тяжелых недугов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное медико-биологическое агентство России получило разрешение на клиническое применение мРНК-вакцины «Онкорна» для лечения колоректального рака. Позже ученые зафиксировали первые положительные иммунные изменения у привитого от меланомы пациента.
А в середине мая первые российские онкобольные приступили к терапии персонифицированным препаратом от рака кишечника.