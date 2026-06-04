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СК: Подросток в Кузбассе профинансировал террористов через платные смайлики
В Кемеровской области завершили расследование уголовного дела против несовершеннолетнего жителя Белова, отправлявшего деньги запрещенной организации с помощью платных реакций под постами, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Расследование дела по статье «финансирование терроризма» в отношении 17-летнего подростка завершено, указали в ведомстве, передает ТАСС.
По версии правоохранителей, в конце 2025 года обвиняемый переводил средства через свой профиль в мессенджере. Юноша использовал платные реакции под публикациями в канале, тем самым спонсируя деятельность организации, признанной в России террористической и запрещенной.
Противоправную активность пресекли совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ.
Подросток задержан, суд отправил его под домашний арест. Собранная доказательственная база позволила утвердить обвинительное заключение, и вскоре дело передадут в суд. За подобное преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая МВД сообщило о вербовке подростков преступниками через популярные мессенджеры. В апреле следователи возбудили уголовное дело против несовершеннолетнего за поджоги железнодорожных объектов по заданию от незнакомца.