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В Кремле назвали БРИКС и ШОС союзами стран с традиционными ценностями
БРИКС и ШОС объединяются на основе традиционных ценностей, сохраняя при этом безусловное уважение к уникальным культурным особенностям каждой страны-участницы, заявил замначальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский.
Журавский выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Дискуссия развернулась в четверг в Петербурге во время специальной сессии, посвященной креативной экономике и конкуренции нарративов, передает РИА «Новости».
«Мы говорим, что, например, такой союз, как БРИКС или ШОС, – это союз стран традиционных ценностей, но эти ценности у каждого разные, каждые свои. Поэтому мы объединяемся вокруг понимания традиционных ценностей и тех нарративов, которые возникают, но при этом уважаем ценности каждого», – подчеркнул чиновник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил стабильный интерес других государств к БРИКС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал традиционные ценности фундаментом для формирования общества.
Участники форума в Бразилии составили единый список ценностей данного объединения из 12 пунктов.