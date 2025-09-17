На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.2 комментария
В единый список ценностей БРИКС вошли 12 понятий
На Втором форуме БРИКС «Традиционные ценности», который проходит с 15 по 17 сентября в городе Бразилиа, был составлен список ценностей объединения из 12 пунктов.
«Список утвержденных ценностей включает милосердие, культурный суверенитет и равенство культур, экономическое благополучие и социальную справедливость, многополярный мир, здоровье, ориентацию на развитие, ответственность перед будущими поколениями, гуманизм и миролюбие, взаимоуважение, умеренность и избегание фанатизма, солидарность и единство, а также культуру честности», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы форума.
Как сообщил Дмитрий Кузнецов, член комитета Госдумы по международным делам и вице-президент форума, список ценностей может вывести сотрудничество стран БРИКС на новый уровень и способствовать успеху в самых разных сферах.
«Экономическое, технологическое, социальное, гуманитарное взаимодействие должно получить дополнительный импульс, опираясь на общую ценностную основу», – добавил он.
В завершение форума страны-участницы подпишут декларацию, в которой зафиксируют намерение способствовать международным проектам, которые строятся на утвержденных ценностях, чтобы укреплять дружественные связи и развивать ценностный диалог между государствами БРИКС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, норвежский журналист Пол Стейган отметил, что усиление влияния БРИКС и ШОС может привести к разрушению единства Европейского союза. При этом БРИКС вновь обозначило курс на укрепление многосторонних отношений и реформирование международных структур в условиях мировой нестабильности.